В ближайшие субботу и воскресенье в Рязанской области будут проведены традиционные соревнования по лыжным гонкам в честь Анатолия Бирюкова

Участники массовой гонки в честь мастера спорта СССР международного класса, чемпиона Советского Союза по лыжным гонкам Анатолия Бирюкова будут соревноваться 4 и 5 февраля в Рязани, на трассе, проложенной близ Мемориального парка. Начало – в 11.00. Награды разыграют гонщики четырнадцати возрастных групп – от 2005 года рождения и моложе до семидесяти лет и старше. Дистанции – 3, 5 и 10 километров, в зависимости от возраста. В программе первого дня – масстарт, классический ход, во второй день участники будут бежать свободным стилем, старт – с гандикапом, по системе Гундарссона.

Главный судья соревнований – мастер спорта СССР, директор специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва «Вымпел» Петр Андрианов. На все вопросы, связанные с участием в соревнованиях в честь Анатолия Бирюкова, вам ответят по телефону 32-35-03, СДЮСШОР «Вымпел».