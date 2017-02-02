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Главная страница / Новости Рязани и области
31.01.2017
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Власть
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В Рязанской области высокотехнологичная медпомощь станет доступнее

Подписано распоряжение Правительства России «О распределении в 2017 году субсидий для оказания гражданам высокотехнологичной медицинской помощи, не включённой в базовую программу обязательного медицинского страхования». Принятое решение будет способствовать повышению доступности для населения дорогостоящих видов этой помощи, оказываемой в региональных медицинских организациях. В Рязанскую область направлено 2 миллиона 510 тысяч рублей.

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