В Рязанской области высокотехнологичная медпомощь станет доступнее

Подписано распоряжение Правительства России «О распределении в 2017 году субсидий для оказания гражданам высокотехнологичной медицинской помощи, не включённой в базовую программу обязательного медицинского страхования». Принятое решение будет способствовать повышению доступности для населения дорогостоящих видов этой помощи, оказываемой в региональных медицинских организациях. В Рязанскую область направлено 2 миллиона 510 тысяч рублей.