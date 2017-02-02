Рязанской области выделены деньги на строительство школ

Правительство России распределило между бюджетами 57 субъектов Федерации субсидии на создание новых мест в общеобразовательных организациях. Общий объем средств – 25 миллиардов рублей. Средства направляются на возмещение расходов бюджетов субъектов Федерации на строительство, приобретение (выкуп), капитальный ремонт или реконструкцию не менее одного здания общеобразовательной организации. Рязанской области выделено 215 миллионов 929 тысяч рублей.