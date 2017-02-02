Малый бизнес Рязанской области получил федеральную помощь

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение «О распределении в 2017 году субсидий на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства». В рамках госпрограммы «Экономическое развитие и инновационная экономика» субсидии в размере 7,5 млрд. рублей распределены между бюджетами 82 субъектов Федерации. Рязанской области выделено свыше 52 миллионов 124 тысяч рублей.

Как отметил, выступая на заседании Правительства России, Дмитрий Медведев: «Цель – увеличить число людей, которые занимаются бизнесом, и создать предпринимателям благоприятные условия для развития своего дела».