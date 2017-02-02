В Рязанской области стартовал Год экологии-2017

Торжественное заседание прошло в Рязанском государственном агротехнологическом университете им. П.А. Костычева.

В числе участников мероприятия – первый заместитель председателя правительства Рязанской области Сергей Самохин, который является председателем оргкомитета по проведению Года экологии в Рязанской области, председатель комитета по экологии и природопользованию областной думы Виктор Дрейлих, глава администрации Рязани Олег Булеков, министр природопользования Рязанской области Сергей Карабасов, представители контролирующих и надзорных органов региона, главы администраций районов.

Выступая перед собравшимися, Сергей Самохин сказал, что в Рязанской области немало экологических проблем, а потому необходимо приложить все усилия для обеспечения экологической безопасности и сохранения уникальной природы нашего края. Год экологии в Рязанской области должен пройти под знаком больших и добрых дел.

По единодушному мнению выступающих, проведение Года экологии в нашем регионе призвано придать новый импульс работе по совершенствованию природоохранного законодательства, внедрению современных ресурсосберегающих технологий, очистке загрязненных территорий, сохранению редких видов животных и стать заметным событием в общественной жизни, привлечь внимание самых широких слоев населения к экологическим проблемам.

Фото Александра Королева