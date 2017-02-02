В прошлом году капремонт проводился в 596 домах Рязанской области

Сегодня в ходе расширенного заседания регионального правительства были подведены итоги работы Фонда капитального ремонта многоквартирных домов области за 2016 год и определены задачи на 2017 год

На заседании с основным докладом выступила и.о. генерального директора регионального Фонда капремонта Марина Бондарева. Она отметила, что в прошлом году капитальный ремонт велся в 596 домах, основной объем работ пришелся на крыши, фасады и лифтовое оборудование. По результатам конкурсов было заключено 337 договоров с 61 подрядной организацией. Итоговая стоимость работ составила свыше 1 млрд. 241 млн. рублей. В 2016 году в регионе средний процент сбора взносов за капремонт составил 85,5%. Однако есть муниципальные образования, где этот показатель ниже 70%. По словам Марины Бондаревой, в краткосрочном плане 2017 года – 843 вида работ в 476 домах. Программа предусматривает комплексный подход, в первую очередь работы будут проводиться в домах, которые требуют неотложного капитального ремонта. В настоящее время всем собственникам помещений направлены предложения о проведении капремонта, обследовано 100% конструкций, по 240 видам работ заключены договоры с подрядными организациями. В 21 многоквартирном доме к работам уже приступили: ведется капитальный ремонт крыш, лифтов и лифтового оборудования.

Министр ТЭК и ЖКХ области Андрей Горелов проинформировал собравшихся о том, что планируется предпринять при реализации программы капремонта 2017 года, чтобы обеспечить ее эффективное выполнение. В частности, Андрей Горелов отметил, что будет усилен контроль за качеством и сроками исполнения подрядчиками договорных обязательств, своевременным вывозом строительного мусора с прилегающих к многоквартирным домам территорий. Особое внимание будет уделено контролю за проведением капремонта в ТСЖ, где собственниками принято решение аккумулировать взносы на отдельном счете, а также соблюдению установленных архитектурных требований при ремонте фасадов зданий. Были заслушаны также предложения глав администраций Милославского и Шиловского районов по дальнейшему совершенствованию работы с населением, в том числе в вопросах собираемости взносов.

Губернатор подчеркнул, что при выполнении программы 2017 года необходимо учесть опыт прошлого года, повысить качество работы по целому ряду направлений. «Необходимо принять комплекс мер, которые позволят снять основные проблемные вопросы в работе по капремонту домов», – заявил Олег Ковалев. Глава региона отметил, что следует повысить качество претензионной деятельности как с подрядчиками, нарушившими договорные обязательства, так и с должниками по взносам, особенно в районах с низкой собираемостью, усилить межведомственное взаимодействие для оказания необходимой помощи в этих вопросах. По словам Губернатора, Фонду совместно с главами муниципальных образований надо активизировать работу с неплательщиками. «При этом люди, которые добросовестно платят взносы на капитальный ремонт, должны быть уверены, что деньги будут расходоваться в их муниципалитете. Это справедливо», – подчеркнул Олег Ковалев.

Относительно сроков ремонтных работ, от которых зависит подготовка многоквартирных домов, вошедших в программу, к отопительному периоду, Губернатор отметил, что они должны завершиться не позднее 1 октября. Одной из важнейших задач Олег Ковалев назвал своевременную разработку программы капремонта на 2018 год.

Источник: сайт правительства Рязанской области