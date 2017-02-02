В прошлом году капремонт проводился в 596 домах Рязанской области

Областная общественно-политическая газета
02:04 МСК
Четверг
02 февраля 2017 года
№18 (5305)
Яндекс.ПогодаПикс
ОбществоВластьЭкономикаКультураВести районовСпортЗдоровьеТуризмАнонсыПроисшествия РВ ТВ RSS
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Подписка на PDF-версию | Войти
За неделю в Рязанской области снизились цены на капусту, сахар и рыбу, но повысились на картофель, говядину и сливочное масло Жителей Рязанской области приглашают прочесть письма с фронта В Рязани сгорела дача Уникальный для Рязанской области хоккейный матч решено провести во Дворце спорта «Олимпийский» Житель Рязанской области организовал в своем доме наркопритон За кражу и грабеж ответит житель Рязанской области В Рязани начали работу Штабы по подготовке ко Всемирному фестивалю молодежи и студентов В Рязани по ряду адресов будут отключать электроэнергию Результаты матчей чемпионата России, в котором выступает главная хоккейная команда Рязанской области, не внесли существенных изменений в турнирную таблицу В Рязанской области пройдет донорская акция «Река жизни» Социально-культурный центр города Рыбное Рязанской области вошел в программу «Местный дом культуры»Проект зон охраны объектов культурного наследия Рязани рассмотрели участники заседания в региональном правительствеСтуденты-стоматологи Рязанского медуниверситета провели мастер-классы На международные творческие мастерские в Рязани приедут режиссеры из Луганска и Тбилиси Рязанцев приглашают на «Циолковские вечера» Почти 2800 обращений от жителей Рязанской области поступило в прошлом году на телефон экстренной медико-психологической помощи 443 жителя Рязанской области получат золотые знаки Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» Государственный архив Рязанской области открыл новый читальный зал В Рязани начали принимать заявления родителей о зачислении детей в первые классы школ на новый учебный год Три жителя Рязанской области незаконно поставили на учет в своих домах иностранцев В Рязани женщина-индивидуальный предприниматель недоплатила около миллиона рублей налогов Рязанцы смогут по-спортивному встретить Год экологии Рязанским общественникам рассказали, как правильно подготовить заявки на предоставление государственных субсидий Рязанских журналистов приглашают к участию в VI Всероссийском конкурсе «Предпринимательство в России: история, проблемы, успехи»Новым ректором Рязанского госуниверситета стал Андрей Минаев
Главная страница / Новости Рязани и области
31.01.2017
Просмотров: 131
Общество
Версия для печати

В прошлом году капремонт проводился в 596 домах Рязанской области

Сегодня в ходе расширенного заседания регионального правительства были подведены итоги работы Фонда капитального ремонта многоквартирных домов области за 2016 год и определены задачи на 2017 год

На заседании с основным докладом выступила и.о. генерального директора регионального Фонда капремонта Марина Бондарева. Она отметила, что в прошлом году капитальный ремонт велся в 596 домах, основной объем работ пришелся на крыши, фасады и лифтовое оборудование. По результатам конкурсов было заключено 337 договоров с 61 подрядной организацией. Итоговая стоимость работ составила свыше 1 млрд. 241 млн. рублей. В 2016 году в регионе средний процент сбора взносов за капремонт составил 85,5%. Однако есть муниципальные образования, где этот показатель ниже 70%. По словам Марины Бондаревой, в краткосрочном плане 2017 года – 843 вида работ в 476 домах. Программа предусматривает комплексный подход, в первую очередь работы будут проводиться в домах, которые требуют неотложного капитального ремонта. В настоящее время всем собственникам помещений направлены предложения о проведении капремонта, обследовано 100% конструкций, по 240 видам работ заключены договоры с подрядными организациями. В 21 многоквартирном доме к работам уже приступили: ведется капитальный ремонт крыш, лифтов и лифтового оборудования.

Министр ТЭК и ЖКХ области Андрей Горелов проинформировал собравшихся о том, что планируется предпринять при реализации программы капремонта 2017 года, чтобы обеспечить ее эффективное выполнение. В частности, Андрей Горелов отметил, что будет усилен контроль за качеством и сроками исполнения подрядчиками договорных обязательств, своевременным вывозом строительного мусора с прилегающих к многоквартирным домам территорий. Особое внимание будет уделено контролю за проведением капремонта в ТСЖ, где собственниками принято решение аккумулировать взносы на отдельном счете, а также соблюдению установленных архитектурных требований при ремонте фасадов зданий. Были заслушаны также предложения глав администраций Милославского и Шиловского районов по дальнейшему совершенствованию работы с населением, в том числе в вопросах собираемости взносов.

Губернатор подчеркнул, что при выполнении программы 2017 года необходимо учесть опыт прошлого года, повысить качество работы по целому ряду направлений. «Необходимо принять комплекс мер, которые позволят снять основные проблемные вопросы в работе по капремонту домов», – заявил Олег Ковалев. Глава региона отметил, что следует повысить качество претензионной деятельности как с подрядчиками, нарушившими договорные обязательства, так и с должниками по взносам, особенно в районах с низкой собираемостью, усилить межведомственное взаимодействие для оказания необходимой помощи в этих вопросах. По словам Губернатора, Фонду совместно с главами муниципальных образований надо активизировать работу с неплательщиками. «При этом люди, которые добросовестно платят взносы на капитальный ремонт, должны быть уверены, что деньги будут расходоваться в их муниципалитете. Это справедливо», – подчеркнул Олег Ковалев.

Относительно сроков ремонтных работ, от которых зависит подготовка многоквартирных домов, вошедших в программу, к отопительному периоду, Губернатор отметил, что они должны завершиться не позднее 1 октября. Одной из важнейших задач Олег Ковалев назвал своевременную разработку программы капремонта на 2018 год.

Источник: сайт правительства Рязанской области

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на I полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте сегодня в ленте новостей:
19:32
Проект зон охраны объектов культурного наследия Рязани рассмотрели участники заседания в региональном правительстве
18:49
Новым ректором Рязанского госуниверситета стал Андрей Минаев
18:03
В Рязани женщина-индивидуальный предприниматель недоплатила около миллиона рублей налогов
18:03
443 жителя Рязанской области получат золотые знаки Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
17:05
Государственный архив Рязанской области открыл новый читальный зал
17:00
Рязанцы смогут по-спортивному встретить Год экологии
16:20
Социально-культурный центр города Рыбное Рязанской области вошел в программу «Местный дом культуры»
15:57
В Рязани начали принимать заявления родителей о зачислении детей в первые классы школ на новый учебный год
15:45
В Рязани по ряду адресов будут отключать электроэнергию
15:41
Студенты-стоматологи Рязанского медуниверситета провели мастер-классы
15:37
В Рязани сгорела дача
15:33
Рязанских журналистов приглашают к участию в VI Всероссийском конкурсе «Предпринимательство в России: история, проблемы, успехи»
15:21
За кражу и грабеж ответит житель Рязанской области
14:49
В Рязани начали работу Штабы по подготовке ко Всемирному фестивалю молодежи и студентов
14:27
Уникальный для Рязанской области хоккейный матч решено провести во Дворце спорта «Олимпийский»
14:26
Результаты матчей чемпионата России, в котором выступает главная хоккейная команда Рязанской области, не внесли существенных изменений в турнирную таблицу
13:38
В Рязанской области пройдет донорская акция «Река жизни»
13:24
За неделю в Рязанской области снизились цены на капусту, сахар и рыбу, но повысились на картофель, говядину и сливочное масло
12:34
Рязанцев приглашают на «Циолковские вечера»
12:32
На международные творческие мастерские в Рязани приедут режиссеры из Луганска и Тбилиси
12:29
Житель Рязанской области организовал в своем доме наркопритон
12:05
Жителей Рязанской области приглашают прочесть письма с фронта
11:57
Почти 2800 обращений от жителей Рязанской области поступило в прошлом году на телефон экстренной медико-психологической помощи
11:36
Три жителя Рязанской области незаконно поставили на учет в своих домах иностранцев
11:20
Рязанским общественникам рассказали, как правильно подготовить заявки на предоставление государственных субсидий
10:58
Жителям Рязанской области будут компенсировать взнос на капремонт из федерального бюджета
10:56
Для обустройства мест отдыха в малых городах Рязанской области выделены федеральные средства
10:26
Три пожарных автомобиля тушили возгорание в жилом доме в Рязанской области
09:57
В Рязани «Митсубиши» столкнулась с «ГАЗелью»
09:50
За сутки на дорогах Рязанской области произошло 56 ДТП
09:46
За сутки в Рязанской области зарегистрировали 28 преступлений и происшествий
09:16
В ближайшие субботу и воскресенье в Рязанской области будут проведены традиционные соревнования по лыжным гонкам в честь Анатолия Бирюкова
09:03
В первую субботу февраля в Рязанской области проводятся всероссийские соревнования по лыжным гонкам на призы Раменских
№ 18 (5305) от
02 февраля 2017
Архив номеров
В свежем номере
Вечное и важное – в открытом доступе
Государственный архив Рязанской области открыл новый читальный зал
Вторая жизнь Дома культуры
Социально-культурный центр города Рыбное вошел в федеральный проект по ремонту
Прошлое нуждается в охране
Как сберечь исторический облик Рязани
Миллионы – на развитие
Регион получит 52,5 миллиона рублей на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса
Инициатива приветствуется
Наиболее социально значимые проекты, инициированные некоммерческими организациями, получат господдержку
На «отлично»
сдали ГТО более четырех сотен рязанцев
Сначала безопасность, а уже потом – доход
В управлении транспорта администрации города Рязани состоялось рабочее совещание с коммерческими перевозчиками
Тема урока – «Будущая пенсия»
Рязанские школьники и студенты постигают основы пенсионной грамотности
С пользой для здоровья
В Рязанской области запущена программа «Лыжи мечты»
Неправильные градусы
Региональное министерство экономического развития и торговли обнародовало телефон для сигналов о торговле непищевым алкоголем
Самое читаемое
за неделю за месяц за год
Документы
Редакция
Реклама
Подписка
Приемная
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Кинозал
Контакты

© Рязанская областная газета «Рязанские ведомости», 2001-2017

При использовании материалов сайта активная гиперссылка на сайт «Рязанские ведомости» (rv-ryazan.ru) обязательна.

Сетевое издание (сайт) «Рязанские ведомости» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ 30 декабря 2014 года. Свидетельство Эл № ФС 77-60474.

Учредитель и редакция – ГАУ Редакция областной газеты «Рязанские ведомости». Главный редактор Г.А. Зайцева, шеф-редактор сайта Л.В. Пашинина.

Адрес редакции: 390023, г. Рязань, ул. Горького, 14. Телефон: (4912) 21-08-13 (редакция газеты); 25-62-24 (редакция сайта).
Факс: (4912) 21-08-11. Электронная почта: rv@rv-ryazan.ru

Размещение рекламы на сайте и в газете: (4912) 21-00-27; 210027@rv-ryazan.ru