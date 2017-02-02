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31.01.2017
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Спорт
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Победителей и призеров первенства России по джиу-джитсу чествовали в рязанском минспорте

Победителей и призеров первенства России по джиу-джитсу чествовали в рязанском минспорте

В министерстве молодежной политики, физической культуры и спорта Рязанской области состоялась церемония чествования рязанских спортсменов и их тренеров, завоевавших награды первенства России по джиу-джитсу в городе Конаково Тверской области. За столики с чаем и пирожными пригласили и родителей отличившихся ребят.

Победителей и призеров поздравили министр молодежной политики, физической культуры и спорта Рязанской области Татьяна Пыжонкова и президент федерации джиу-джитсу Рязанской области Олег Быстров.

На церемонии чествования благодарности регионального минспорта получили Андрей Белкин, Никита Викулов, Руслан Гасанов, Александр Лобанов, Александр Олейников, Руслан Паршутин, Валентин Самохин, Дмитрий Тарелкин, Алена Чубарова, Леонид Чурин, Маргарита Якушкина (СДЮСШОР «Юпитер»), Ульяна Ветренко, Георгий Намичешвили, Валерия Фокина (ДЮСШ «Витязь»). Поблагодарили также и тренеров – Сергея Борискина, Олега Бушменкова, Александра Кудинова, Дмитрия Курбатова, Михаила Левина, Сергея Мальцева и Максима Сытника (СДЮСШОР «Юпитер»), Романа Брагина и Антона Коровина (ДЮСШ «Витязь»).

За большой личный вклад в пропаганду и развитие джиу-джитсу в Рязанской области благодарности министерства спорта региона удостоен президент федерации джиу-джитсу Рязанской области Олег Быстров.

4 и 5 февраля рязанским спортсменам предстоит выступление на Кубке России по джиу-джитсу. Соревнования пройдут в Рязанском городском Дворце детского творчества.

Фото Натальи Кремневой и Вячеслава Астафьева

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