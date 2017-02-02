В центре «Рязанский лес» прошло совещание с главами районов

Совещание, которое провел министр природопользования Сергей Карабасов, было приурочено к открытию Года экологии в Рязанской области.

В ходе совещания были обсуждены программа проведения Года экологии,включающая около 500 мероприятий, и вопросы взаимодействия органов исполнительной государственной власти с органами местного самоуправления в ее реализации.

Сергей Карабасов подчеркнул, что проведение Года экологии на территории области – значимое событие, способное влиять на формирование экологической культуры рязанцев. Он также подчеркнул, что совместная работа в течение года будет способствовать улучшению экологических показателей, повышению ответственности общества за сохранение природной среды региона.