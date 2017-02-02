Областная общественно-политическая газета
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02 февраля 2017 года
№18 (5305)
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01.02.2017
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№17 (5304) |
Четвёртая полоса
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Магия и булочки

Пять причин увидеть премьеру театра кукол «Лафертовская маковница»
Автор фото: Татьяна Клемешева | Магия и булочки
Фото автора.

Новый спектакль театра кукол, основанный на повести Антония Погорельского, вобрал в себя лучшие элементы мистических историй. Призраки, оборотень, двуличная женщина, скрывающая общение с нечистой силой, молодые влюбленные – все эти образы пройдут перед зрителями в атмосферных сумеречных декорациях. И никакой крови и монстров – в литературе начала XIX века такого просто не было! Так чем же нас может «зацепить» театральная новинка? Давайте разберемся вместе.

1. Взаимодействие актеров с куклами

В представлении многих, кто хоть раз был в кукольном театре, действо ограничивается ширмой: герои на виду, перед залом, а люди – в тени. В «Лафертовской маковнице» актеров и их кукольных персонажей невозможно представить отдельно друг от друга. Шарнирные человечки находятся прямо в руках у артистов, и их статичность в сочетании с динамикой людей, голосами и музыкой придает повествованию особый колорит. Что перед нами: ожившая сказка или вечно живая история? Каждый зритель решит это для себя сам.

2. Магия от специалиста

Режиссер-постановщик спектакля Олег Жюгжда известен в театральных кругах как «Великий мистик». Становится понятно почему, стоит только взглянуть на список его работ. Среди постановок Олега Олеговича – и пушкинская «Пиковая дама», и «Превращение» по знаменитой повести Франца Кафки, и гоголевские вариации – «Вий. Страшная месть» и «Панночка». Все эти спектакли с успехом шли в театрах России и Европы – а значит, и рязанский зритель увлечется историей о колдовстве и любви.

3. Музыка и видео

Создатели «Лафертовской маковницы» уделили немало внимания музыкальному сопровождению. Композитор Альбина Шестакова написала мрачный, «колючий» саундтрек, который будет держать зрителей в напряжении, как и положено в страшных историях. А сын Олега Жюгжды Даниил выступил как художник анимации и компьютерной графики, и действия героев будут сопровождаться видеофрагментами.

4. Любовная история

Художественный руководитель театра кукол Валерий Шадский отметил, что спектакль заинтересует и взрослых, и подростков, ведь в сюжете сплетены фантастика и любовные отношения. Машенька, дочь племянника старухи-маковницы, надеется обрести свое счастье – и жизнь предлагает ей либо неизвестного, но милого юношу, либо пугающего жениха и приданое с прошлым. Чистая душа и сила любви помогут ей сделать выбор. «Я убежден, что не надо ничего бояться – и тогда придешь к своему счастью», – поделился актер Егор Чудинов, который играет возлюбленного Машеньки.

5. И котик!

Современные страшилки немыслимы без монстров, а ужасы XIX века – без колдуньи с черным котом. В реальности мурки давно стали всеобщими любимицами и «умиляторами» – заметьте, без всякой магии! А в «Лафертовской маковнице» кот займет свое место среди призраков, демонов и прочей нечисти – и, будьте уверены, он вас удивит. Ну и, в конце концов, он просто красивый.

Словом, старинная мистическая повесть – прекрасный повод собраться в театр с родственниками, а затем обсудить отличия классики от современных «ужасов» и романов. Премьера спектакля «Лафертовская маковница» состоится 3 февраля в 19.00.

Статья опубликована в номере 17 (5304) от 01 февраля 2017 года
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