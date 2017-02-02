Областная общественно-политическая газета
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02 февраля 2017 года
№18 (5305)
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01.02.2017
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№17 (5304) |
Четвёртая полоса
Культура
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Ты прекрасна, спору нет

В Рязани выбрали самую красивую и талантливую заводчанку
Автор фото: Александр Королев | Ты прекрасна, спору нет
Фото: Александр Королев.

Подведены итоги конкурса красоты и грации «Краса завода». Это творческое соревнование проходило в Рязани уже в пятый раз. Его инициатор – молодежный центр Рязанского государственного приборного завода.

Участие в конкурсе приняли девять представительниц пяти промышленных предприятий города. За титул «Краса завода» боролись Алена Марюнина, Евгения Данилина, Анна Петрова, Вера Толченкина, Елена Слепых (все с государственного приборного завода), Ксения Самсонова (Рязанский радиозавод), Ксения Гузеева (завод «Красное знамя»), Алена Михайлова (Рязанское конструкторское бюро «Глобус») и Мария Левицкая (Рязанский завод металлокерамических приборов). В состав жюри конкурса вошли руководители промышленных предприятий города, представители правительства региона, областной профсоюзной организации Российского профсоюза работников радиоэлектронной промышленности, а также партнеры мероприятия.

Финал конкурса «Краса завода» проходил в рязанском Дворце молодежи. Торжество вместе с первым заместителем гендиректора приборного завода Михаилом Лариным открыла заместитель председателя правительства области Елена Буняшина. Выступая со сцены, она назвала конкурс красоты среди молодых рязанских заводчанок праздником творчества, грации, добра и любви. Елена Буняшина пожелала девушкам не только победы в конкурсе, но и женского счастья, чтобы они состоялись как жены и как мамы.

Во время финала девушки прошли пять испытаний: рассказали о себе в видеопрезентации, приняли участие в интеллектуальном и творческом конкурсах, в коллективном танцевальном номере, прошлись в дефиле в вечерних платьях. По итогам всех испытаний лучшей была признана представительница государственного приборного завода – 24-летняя Евгения Данилина. Ей же достался приз зрительских симпатий (его обладательница определялась через смс-голосование). Евгения работает на предприятии инженером по нормированию труда, состоит в молодежном совете завода, является редактором молодежного журнала «Импульс».

Второе место на конкурсе «Краса завода» заняла Мария Левицкая, третье – Ксения Гузеева. А по результатам голосования в соцсети «ВКонтакте» победила Алена Михайлова.

Статья опубликована в номере 17 (5304) от 01 февраля 2017 года
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