Областная общественно-политическая газета
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02 февраля 2017 года
№18 (5305)
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01.02.2017
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№17 (5304) |
Четвёртая полоса
Общество
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Больше посылок по новым направлениям

Почта России мотивирует компании отправлять больше посылок

Тариф на объявленную ценность снижен в 4 раза. А новый сервис для малого и среднего бизнеса стал доступен в Рязани.

Почта России на постоянной основе снижает для корпоративных клиентов, сдающих ценные отправления, тариф, взимаемый от объявленной ценности посылки в рамках услуг «Посылка онлайн» и «Курьер онлайн» – с 2% до 0,5% и в рамках экспресс-доставки EMS с 1% до 0,5%. Помимо снижения тарифов на объявленную ценность, Почта России активно развивает инфраструктуру и повышает качество логистических услуг. В текущем году принят новый норматив контрольных сроков доставки посылок наземным транспортом внутри России, который полностью отвечает рыночным критериям и предусматривает сокращение сроков доставки в среднем на 30%, а по некоторым направлениям контрольный срок пересылки уменьшился в разы.

Сервис Почты России – «Геопочта» (geo.pochta.ru), который ранее работал в бета-версии, теперь доступен в шестидесяти городах России, в том числе и Рязани. Сервис «Геопочта» предназначен для рассылки рекламно-информационных материалов в пределах конкретного города и создан специально для представителей малого и среднего бизнеса. Он позволяет компаниям выбирать географию доставки на карте с точностью до одного дома, автоматически рассчитывать стоимость услуги и заключать договоры с Почтой России в режиме онлайн.

«Геопочта» функционирует в полноценном формате и доступна всем заходящим на сайт geo.pochta.ru. За год, с момента запуска, услугой «Геопочты» воспользовались более 600 клиентов Почты России, среди которых образовательные учреждения, строительные компании, клиники, розничная торговля, кафе, финансовый сектор. Почти 40% пользователей являются индивидуальными предпринимателями.

– Теперь, чтобы сообщить жителям района об открытии магазина, спортивной секции или салона красоты, предпринимателям не нужно искать подрядчиков и ждать расчета стоимости доставки. С новым сервисом Почты России это займет всего несколько минут, – рассказывает заместитель генерального директора Почты России по почтовому бизнесу Инесса Галактионова. – Причем процесс ценообразования абсолютно прозрачен, поскольку расчет происходит в режиме реального времени.

Для оформления заказа клиенту необходимо посетить Почту России только один раз, чтобы привезти тираж материала, все остальное взаимодействие осуществляется дистанционно, через портал geo.pochta.ru. Безадресная рассылка информационных материалов по почтовым ящикам является популярным рекламным инструментом, особенно среди малого и среднего бизнеса, так как позволяет точечно охватить аудиторию в пределах одного города или района. При этом аналога предлагаемой услуги Почты России в нашей стране до сих пор не было. Запуск «Геопочты» – один из первых шагов Почты России по внедрению мировых практик в систему оказания услуг для бизнеса и создания благоприятного делового климата. Ответственность за достоверность информации, направляемой адресатам, и ее соответствие законодательству РФ лежит на отправителях. При этом для защиты своих клиентов Почта России будет осуществлять предварительную проверку всех материалов, рассылаемых в рамках нового сервиса.

Статья опубликована в номере 17 (5304) от 01 февраля 2017 года
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