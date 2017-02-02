Все будет хорошо

Областная общественно-политическая газета
02:04 МСК
Четверг
02 февраля 2017 года
№18 (5305)
Яндекс.ПогодаПикс
ОбществоВластьЭкономикаКультураВести районовСпортЗдоровьеТуризмАнонсыПроисшествия РВ ТВ RSS
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Подписка на PDF-версию | Войти
На международные творческие мастерские в Рязани приедут режиссеры из Луганска и Тбилиси Три жителя Рязанской области незаконно поставили на учет в своих домах иностранцев В Рязани женщина-индивидуальный предприниматель недоплатила около миллиона рублей налогов Рязанцев приглашают на «Циолковские вечера» В Рязани начали работу Штабы по подготовке ко Всемирному фестивалю молодежи и студентов Проект зон охраны объектов культурного наследия Рязани рассмотрели участники заседания в региональном правительствеЗа неделю в Рязанской области снизились цены на капусту, сахар и рыбу, но повысились на картофель, говядину и сливочное масло За кражу и грабеж ответит житель Рязанской области Жителей Рязанской области приглашают прочесть письма с фронта Рязанским общественникам рассказали, как правильно подготовить заявки на предоставление государственных субсидий В Рязани по ряду адресов будут отключать электроэнергию Новым ректором Рязанского госуниверситета стал Андрей МинаевСоциально-культурный центр города Рыбное Рязанской области вошел в программу «Местный дом культуры»Результаты матчей чемпионата России, в котором выступает главная хоккейная команда Рязанской области, не внесли существенных изменений в турнирную таблицу Рязанских журналистов приглашают к участию в VI Всероссийском конкурсе «Предпринимательство в России: история, проблемы, успехи»Рязанцы смогут по-спортивному встретить Год экологии Уникальный для Рязанской области хоккейный матч решено провести во Дворце спорта «Олимпийский» В Рязани начали принимать заявления родителей о зачислении детей в первые классы школ на новый учебный год Студенты-стоматологи Рязанского медуниверситета провели мастер-классы 443 жителя Рязанской области получат золотые знаки Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» В Рязанской области пройдет донорская акция «Река жизни» В Рязани сгорела дача Почти 2800 обращений от жителей Рязанской области поступило в прошлом году на телефон экстренной медико-психологической помощи Государственный архив Рязанской области открыл новый читальный зал Житель Рязанской области организовал в своем доме наркопритон
Главная страница / Новости Рязани и области
01.02.2017
Просмотров: 147
№17 (5304) |
Четвёртая полоса
Культура
Версия для печати

Все будет хорошо

Во Дворце молодежи прошел концерт ансамбля еврейской музыки «Алэвай»
Все будет хорошо

Тульские музыканты уже приезжали в наш город, правда, давно – двадцать лет назад, но среди зрителей нашлись и те, кто до сих пор с радостью вспоминает их предыдущее выступление.

Концерт начался с выступления рязанца Игоря Селиванова, спевшего тепло принятую зрителями лирическую песню о любви, исполненную на иврите и русском языке. А уже после этого на сцене обосновались гости. В репертуаре ансамбля, название которого можно перевести как выражение «Все будет хорошо», инструментальные композиции и песни на идише и иврите. Все номера тепло принимались зрителями. А когда руководитель ансамбля Николай Светличный предложил зрителям научить присутствующих еврейским танцам, то первыми на сцену поднялись неожиданные зрители – ученицы одной из местных школ моделей. Зрители подпевали знакомым песням, смеялись звучащим со сцены шуткам и сопровождали весь концерт бурными аплодисментами. Концерт, состоявшийся благодаря поддержке Центра национальных культур при главе администрации города Рязани и Рязанской региональной еврейской национально-культурной автономии, прошел на одном дыхании, а по его окончании зрители приглашали артистов вновь приехать в Рязань. Только не через двадцать лет, а пораньше.

Леонид Резников

Статья опубликована в номере 17 (5304) от 01 февраля 2017 года
Больше посылок по новым направлениям
Почта России мотивирует компании отправлять больше посылок
Михаил Скрипников
Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на I полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте в этом номере:
Общество
Деньги для села
С этого года господдержка аграриев осуществляется по новым правилам
Юрий Евстифеев
Вести районов
Вести районов
Общество
Сохранить набранные темпы
Поддержка животноводческих хозяйств будет продолжена
По материалам официального сайта Правительства области
Общество
Финансирование увеличено
Муниципалитеты получат дополнительные средства на дороги
По материалам официального сайта Правительства области
Общество
Комфортные условия
будут созданы в Михайловской школе-интернате
По материалам официального сайта Правительства области
Общество
Настрой на конструктивное сотрудничество
Руководитель управления Судебного департамента приложит все силы для того, чтобы работать эффективно и с полной отдачей
По материалам официального сайта Правительства области
Общество
Капитальный ремонт продолжается
Контроль за качеством и сроками исполнения подрядчиками договорных обязательств будет усилен
По материалам официального сайта Правительства области
Экология
Под знаком больших и добрых дел
В Рязанской области стартовал Год экологии
Лада Петрова
Общество
НА КОНТРОЛЕ
Для многодетной семьи из Рязанской области, чей дом сгорел во время пожара, продолжают выбирать жилье
Общество
На благо людей
В Касимове подвели итоги работы в социальной сфере за 2016 год
Елена Серебрякова
Общество
По доступным ценам
В Рязани открыта еще одна площадка для ярмарок выходного дня
Общество
Я б в аграрии пошел…
В Рязанской агрошколе началась вторая сессия
Лада Петрова
Общество
На страже качества
Пищевая продукция должна быть безопасной для потребителей
Юрий Евстифеев
Общество
Электронный отбор
Чем больше у школьника достижений, тем больше у него шансов бесплатно отдохнуть в «Артеке»
Ольга Трубушкина
Авторская колонка
Без злого умысла
Татьяна Железнова
РВ ТВ
Магия и булочки
Пять причин увидеть премьеру театра кукол «Лафертовская маковница»
Татьяна Клемешева
Культура
Ты прекрасна, спору нет
В Рязани выбрали самую красивую и талантливую заводчанку
Людмила Иванова
№ 18 (5305) от
02 февраля 2017
Архив номеров
В свежем номере
Вечное и важное – в открытом доступе
Государственный архив Рязанской области открыл новый читальный зал
Вторая жизнь Дома культуры
Социально-культурный центр города Рыбное вошел в федеральный проект по ремонту
Прошлое нуждается в охране
Как сберечь исторический облик Рязани
Миллионы – на развитие
Регион получит 52,5 миллиона рублей на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса
Инициатива приветствуется
Наиболее социально значимые проекты, инициированные некоммерческими организациями, получат господдержку
На «отлично»
сдали ГТО более четырех сотен рязанцев
Сначала безопасность, а уже потом – доход
В управлении транспорта администрации города Рязани состоялось рабочее совещание с коммерческими перевозчиками
Тема урока – «Будущая пенсия»
Рязанские школьники и студенты постигают основы пенсионной грамотности
С пользой для здоровья
В Рязанской области запущена программа «Лыжи мечты»
Неправильные градусы
Региональное министерство экономического развития и торговли обнародовало телефон для сигналов о торговле непищевым алкоголем
Самое читаемое
за неделю за месяц за год
Документы
Редакция
Реклама
Подписка
Приемная
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Кинозал
Контакты

© Рязанская областная газета «Рязанские ведомости», 2001-2017

При использовании материалов сайта активная гиперссылка на сайт «Рязанские ведомости» (rv-ryazan.ru) обязательна.

Сетевое издание (сайт) «Рязанские ведомости» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ 30 декабря 2014 года. Свидетельство Эл № ФС 77-60474.

Учредитель и редакция – ГАУ Редакция областной газеты «Рязанские ведомости». Главный редактор Г.А. Зайцева, шеф-редактор сайта Л.В. Пашинина.

Адрес редакции: 390023, г. Рязань, ул. Горького, 14. Телефон: (4912) 21-08-13 (редакция газеты); 25-62-24 (редакция сайта).
Факс: (4912) 21-08-11. Электронная почта: rv@rv-ryazan.ru

Размещение рекламы на сайте и в газете: (4912) 21-00-27; 210027@rv-ryazan.ru