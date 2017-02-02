Областная общественно-политическая газета
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02 февраля 2017 года
№18 (5305)
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01.02.2017
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№17 (5304) |
Третья полоса
Общество
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Слагаемые успеха

Одним из его составляющих в «Авангарде» стала новая техника
Слагаемые успеха

– Ушли в прошлое времена, когда крестьяне вели производство устаревшими методами, – подчеркивает генеральный директор ООО «Авангард» Георгий Семенович Свид. – Сейчас, чтобы повышать рентабельность, обеспечивать рост эффективности, необходимо модернизировать производство во всех отраслях АПК. Инновации становятся важнейшим фактором успешного развития любого предприятия, в том числе аграрного.

Адресная помощь

Воспроизводство стада, здоровье коров – это главные вопросы в животноводстве. В ООО «Авангард» для решения этих задач проводится комплекс мер. Одной из них стало внедрение специальной компьютерной программы. Пока она работает на комплексе №5. Немногим больше месяца осваивают программу специалисты, но уже делают выводы, преимущественно положительные.

– С помощью программы мы многое можем узнать о корове, – рассказывает заместитель начальника комплекса №5 Мария Дикарева. – На животное надет специальный ошейник, который передает информацию на компьютер. Техник-биолог может увидеть из данных, что корова нуждается в осеменении. А ведь даже опытный специалист визуально не всегда может это определить. А новая техника может.

Ветврачу программа расскажет о здоровье стада. Есть такое понятие – руминация (жевательные движения животного). Если у коровы этих движений меньше, чем 500 в час, значит, есть проблемы. С помощью ошейника информация о руминации отсылается на компьютер. Причем ежедневно.

– Прежде чем начать работать с программой, мы советовались с коллегами из тех хозяйств, где она уже установлена, – говорит главный зоотехник селекционер Надежда Валерьевна Богданова. – Отзывы были хорошие.

По мнению специалиста, одним из главных плюсов новшества является адресная помощь каждому животному. Ветврач при плановом осмотре не всегда заметит проблемную корову, а с помощью программы он ее узнает наверняка. С медикаментами также есть вероятность более ответственной работы. Ведь специалист по состоянию коровы может определить, какой препарат эффективен, а какой не дает ожидаемого результата.

Уроки обновления

На тарелке лежали семена горчицы: с одной стороны отсортированные, с другой – нет. Даже неспециалисту сразу понятно, чем они отличаются.

Техника, позволяющая так тщательно сортировать, установлена на зернотоке в отделении Хирино. Для фотосепаратора даже отдельный «домик» построили, поскольку машина работает при температуре не ниже плюс 9 градусов.

– Сортировочная машина несложная в управлении, – рассказывает агроном Анатолий Тужилин. – Под щитком установлены специальные камеры, которые мгновенно реагируют на цвет зерна, можно сказать, видят, как глаз человека. Нестандартные сразу отсеиваются.

– Фотосепаратор – машина нежная, – продолжает главный агроном ООО «Авангард» Виктор Николаевич Овсянников. – Поэтому обращаться с ней надо бережно, в частности, она боится пыли. Естественно, надо проводить первичную обработку.

– Так ли уж необходима эта сортировальная техника в хозяйстве?

– Техника качественно сортирует зерно. Для ООО «Авангард» в данный момент актуальны такие культуры, как горчица и лен, поскольку есть планы заняться реализацией их семян.

В разговоре мои собеседники подчеркивают, я бы даже сказала, с гордостью подчеркивают:

– Фотосепаратор российский, сделан в Сибири.

И уже не так радостно добавляют:

– Идея-то придумана еще в СССР, да вот ее осуществить удалось лишь сейчас.

Статья опубликована в номере 17 (5304) от 01 февраля 2017 года
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