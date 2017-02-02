Я б в аграрии пошел…

В Рязанской агрошколе началась вторая сессия

На первые лекционные занятия зимней сессии в Рязанский государственный агротехнологический университет им. П.А. Костычева приехали более 40 учащихся 9–11 классов школ Рязани и районов области.

По мнению учителя биологии Высоковской средней школы Рыбновского района Людмилы Кондрашиной, проект очень интересный и позволяет расширить работу в области профориентационной деятельности:

– В агрошколе обучаются пятеро девятиклассниц из нашей школы по направлениям «Лесное хозяйство» и «Ветеринария». Например, Ксения Зотова, Вика Байбекова, Вера Старикова планируют после 9-го класса поступать на ветфак СПО в РГАТУ. Свой выбор объяснили просто: хотим работать ветврачами в АПК «Русь». Хозяйство расположено неподалеку от нашего села. В летние каникулы девчата по собственной инициативе помогали на ферме. Сейчас они с большим интересом занимаются, очень ответственно выполняют дистанционные работы, слушают лекции по скайпу, и, судя по таблице полученных баллов, – в лидерах этого направления обучения, – рассказала Людмила Александровна.

Образовательный проф­ориентационный проект «Агрошкола» разработан и реализуется детским эколого-биологическим центром Рязанской области, получил поддержку профильных региональных министерств, агроуниверситета и регионального отделения Российского союза сельской молодежи.

Реализация проекта, по общему мнению организаторов, позволит выявить школьников, проявляющих интерес к агрономии, ветеринарии, зоотехнии или лесной отрасли.

– Мне понравилось, что во время лекционных занятий с нами общались как с настоящими студентами. Для себя я выбрала агрономию и новые агротехнологии, а моя знакомая Александра Юшкина из школы №9 г. Рязани заинтересовалась лесным хозяйством. Объем дополнительных знаний по предметам расширил наши представления, например, по биологии и химии. Возможно, что мы в будущем продолжим обучение по выбранному направлению, – сказала рязанка Мария Шелемихина.

– Проект «Агрошкола», предложенный для реализации детским эколого-биологическим центром, на мой взгляд, интересен не только своей новизной, но и возможностями привлекать школьников к исследовательской деятельности. Преподаватели университета консультируют школьных учителей, оказывают методическую поддержку. В том числе в разработке учебно-методического материала и инструментария по дополнительным общеобразовательным программам. Такой подход к работе – мотивация для постоянного развития и для школьных учителей, и для преподавателей вуза, и для учащихся школ, – подытожил ректор агроуниверситета Николай Бышов.