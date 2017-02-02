На страже качества

Пищевая продукция должна быть безопасной для потребителей

В Рязани расположена уникальная фитосанитарная испытательная лаборатория, оснащенная по европейским стандартам самым современным дорогостоящим оборудованием. В сфере ведения ее сотрудников забота и о качестве зерна, муки, хлеба, и семенах сельхозкультур, и о безопасности дорог в глубинке, и о многом другом. О ее работе мы попросили рассказать директора Рязанского филиала Центральной научно-методической ветеринарной лаборатории Сергея Фирсова. Вот что он сообщил;

– Центральная научно-методическая ветеринарная лаборатория находится в ведении Россельхознадзора. О плодотворности нашей работы говорят цифры: за последний год в лаборатории было проведено исследований в области карантина растений – 279188 исследований; по показателям качества зерна – 5341. Но главное – не финансовая сторона вопроса, а количество выявленных карантинных вредных организмов или подтверждение того, что продукция чиста. Ведь забота о здоровье потребителя – важнейшая часть нашей работы.

О важности существования лаборатории и эффективности ее работы свидетельствует и выросший спрос на наши услуги. Многие предприниматели поняли, что результат нашей работы является гарантом достоверной и точной информации о качестве их продукции.

Взять хотя бы исследования нашей лаборатории в сфере качества зерна и продуктов его переработки. Как известно, на зерновом рынке большая конкуренция, и ценовой вопрос всегда является спорным. Для устранения разногласий и установления качественных показателей наши специалисты исследуют образцы по всем параметрам, предусмотренным нормативной документацией: определяют содержание клейковины, стекловидность, ферментативную активность, содержание белка и другое. Все экспертизы проводятся в максимально короткие сроки.

Круг постоянных потребителей наших услуг в регионе достаточно широк. Это и крупные перерабатывающие предприятия, и крестьянские фермерские хозяйства, и плодовые питомники. Словом, все, кто заботится о безопасности своей продукции и хочет получить достоверную информацию о ее качестве.

В 2016 году нашими исследователями было зафиксировано 76 случаев обнаружения карантинных вредных организмов и 47434 случая – некарантинных вредных организмов. К примеру, в партии рапса, выращенного в области, общим объемом 2935 т, был обнаружен карантинный вредный сорняк повилика (Cuscutaceae) – растение-паразит. Разрастание повилики происходит быстрыми темпами, сорняк охватывает целые массивы культурных растений, вызывая снижение качества продукции, ухудшение зимостойкости и даже потерю будущего урожая.

Специалисты лаборатории распознают более 132 видов карантинных организмов, которые могут представлять угрозу для окружающей среды. Наряду с проведением исследований мы ежегодно участвуем в обследованиях посадок, например, оберегая картофель от нематоды или леса от заражения жуком-усачом.

Повторяю, судя по тому, что с каждым годом количество наших клиентов увеличивается, можно все-таки сделать вывод, что наша лаборатория прошла испытание временем и все больше становится настоящих хозяев своего дела, которые хотят строить свой бизнес на основе современных рыночных отношений, изготавливать и реализовывать только качественную продукцию.