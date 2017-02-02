Областная общественно-политическая газета
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02 февраля 2017 года
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01.02.2017
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№17 (5304) |
Третья полоса
Авторская колонка
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Без злого умысла

Без злого умысла

Может быть, кто-то из вас, подобно мне, тоже здоровается с деревьями? Со старой березой, под которой в прошлом играли детьми, или с яблонькой, посаженной когда-то всем двором? Меня же по пути на работу ждут две сосенки-малышки.

Не в глубине двора притаились, вдали от любопытных глаз, а смело выбежали из кольца старых пятиэтажек к проезжей части, чтобы познакомиться как можно с большим числом прохожих. На фоне могучих тополей по соседству они выглядят трогательно – настоящая детвора. То будто играют в снежки, подцепив на ветки комья снега, то почти полностью скрываются под белой шубой, напоминая укутанных по самый нос ребятишек.

При очередной попутной встрече с ними меня как обожгло: макушка у одной сломана и валяется рядом! Бывает, приходится видеть в городе следы то ли неизвестной трагедии, то ли варварства – хвойные деревья без вершин. Но эту-то за что? Теперь не получится из нее ровного, стройного дерева... Пушистая сестричка рядом будто осиротела и пригорюнилась.

Вечером, возвращаясь домой, обратила внимание, что сломанной верхушки уже не было. А на следующий день изуродованная сосенка встречала меня… почти невредимая! Макушка – на месте, туго примотанная чьими-то заботливыми руками. Деревце огорожено палками и сигнальной красно-белой лентой. Значит, сосны под постоянным присмотром! Мне представилось, как сокрушался, увидев хулиганство, их добрый хозяин, как бегал вокруг, прилаживал веточку. Может, он привез саженцы на память из леса, или ознаменовал так какое-то важное событие в жизни, или просто решил сделать живой подарок детям, внукам, соседям…

Конечно, они никогда не встретятся – тот, кто растил, и тот, кто сломал. И мы никогда не узнаем ответа на вопрос, который так и хочется задать последнему: зачем? Да и вряд ли он сам сможет ответить на него вразумительно. Неужели от врожденной страсти к разрушению? Маловероятно, что он ломает у себя в квартире домашние растения и периодически в плохом настроении крушит мебель в комнате. Вряд ли крохотная сосенка ему помешала. Вряд ли он совершенно равнодушен к красоте природы. Скорее всего, этот человек даже не вспомнит и не сразу поймет, о чем вы спрашиваете и в чем его вина. Ну, шел, задумался о своих проблемах, на глаза попалась сосна, и под влиянием какого-то сиюминутного порыва веточка оказалась в его руке. А может, это мальчишки наозорничали, возвращаясь из школы. Опять же – просто так, без злодейского умысла, да и вообще без всякой мысли.

Вот это-то и страшно – без мысли, без какого-либо осознания своего поступка. Это простительно только для детей – не видеть и не знать всех причинно-следственных связей окружающего мира. От взрослого человека требуется совсем иной уровень мышления. Спонтанно, без раздумий, можно позволить себе делать разве только добрые дела, ведь пока будешь думать, пройти или нет мимо человека, лежащего на морозе, он может не дождаться приезда «скорой».

Увы, в жизни полно обратных примеров. Слышала, как один представитель научной сферы сравнивал, как сложилась судьба его однокашников по вузу. Из курса только он один после окончания института выбрал путь ученого. Остальных сманила шальная мечта о красивой жизни – собственном бизнесе, больших деньгах, дорогих машинах… Как раз шли 90-е, страна летела в тартарары, прежние правила игры не действовали, и можно было пытать счастья в каких угодно сферах. И что в итоге? Из тех немногих встреч, что случились у него потом с бывшими товарищами, стало очевидно: эти люди, в общем-то еще молодые и полные сил, сегодня совершенно разочарованы в жизни. Оказались у разбитого корыта, ощутив всю бессмысленность золотых гор при отсутствии какой-либо сверхзадачи. Он же сам, много лет не поднимавший головы от книг, сейчас работает с еще большим увлечением и чувствует себя на передовой…

Что объединяет две эти совершенно разные истории? Человек делает что-то, не задумываясь, идя на поводу мимолетной эмоции или действуя по примеру окружающих, не понимая, зачем ему на самом деле это нужно и нужно ли вовсе. Так можно пройти и, не заметив, сломать как чью-то ветку, так и жизнь – и свою, и чужую…

Статья опубликована в номере 17 (5304) от 01 февраля 2017 года
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