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01.02.2017
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№17 (5304) |
Вторая полоса
Общество
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Сохранить набранные темпы

Поддержка животноводческих хозяйств будет продолжена

Состоялось расширенное заседание регионального правительства, которое провел губернатор Олег Ковалев.

В работе приняли участие главный федеральный инспектор по Рязанской области аппарата Полномочного представителя Президента РФ в ЦФО Владимир Сарафанов, депутаты Государственной Думы РФ Андрей Красов и Елена Митина, председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин, депутаты регионального законодательного собрания, руководители территориальных органов федеральных органов власти, региональных министерств и ведомств, администрации Рязани.

На заседании министр финансов региона Марина Наумова доложила об изменениях, которые предлагается внести в областной бюджет 2017 года. В частности, доходная часть главного финансового документа увеличивается на дополнительно поступающие в текущем году федеральные целевые средства в размере более 478 млн. рублей. Это субсидии на реализацию программных мероприятий по развитию образования, обеспечение жильем молодых семей, лекарственными препаратами отдельных категорий граждан, компенсацию платы взносов на капремонт, а также на поддержку творческой деятельности муниципальных театров и обустройство парков и скверов. Увеличивается также размер Дорожного фонда области и в целом составит 5 млрд. 91 млн. рублей.

На заседании шла речь об установлении величины прожиточного минимума за 4 квартал 2016 года, о выделении субсидий Ряжскому району на создание 153 дополнительных мест в ДОУ путем приобретения в собственность здания детского сада, ранее принадлежавшего компании «РЖД».

Олег Ковалев обратил внимание на то, что во всех муниципальных образованиях необходимо продолжить проведение проверок газового оборудования в жилых домах.

Губернатор отметил, что должна быть усилена роль административно-технических комиссий в контроле за уборкой от снега дворов и улиц в муниципальных образованиях. Кроме того, губернатор подчеркнул, что в целом все службы, отвечающие за уборку и вывоз снега, должны находиться в режиме постоянной готовности, чтобы оперативно реагировать на изменения погодной ситуации.

Глава региона рекомендовал главам районов продолжать осуществлять строгий контроль за показателями в молочном животноводстве. По словам губернатора, прибавка по валовому производству молока относительно предыдущих лет составила 3,9%, по показателю надоя на одну фуражную корову рост почти на 1 кг. Как отметил Олег Ковалев, основная задача в настоящее время – сохранить набранные темпы в производстве молока, в том числе за счет своевременной поддержки хозяйств.

Статья опубликована в номере 17 (5304) от 01 февраля 2017 года
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