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01.02.2017
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№17 (5304) |
Вторая полоса
Общество
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Комфортные условия

будут созданы в Михайловской школе-интернате

На расширенном заседании регионального правительства губернатор Олег Ковалев дал поручение оперативно провести подготовку к реконструкции Михайловской школы-интерната.

Он отметил, что в 2016 году обращался к Президенту РФ В.В. Путину за финансовой поддержкой для проведения реконструкции школы-интерната в Михайлове. Главой государства было принято положительное решение: из резервного фонда Президента РФ на эти цели выделено около 15 млн. рублей. «В школе-интернате учатся и живут более 100 детей в основном из малообеспеченных семей и находящихся в трудной жизненной ситуации. Для них нужно создать максимально комфортные условия. Я благодарен за то, что наши обращения приняты главой государства во внимание и средства выделены. Сейчас регион со своей стороны должен сделать все необходимое, чтобы освоить их быстро и эффективно», – подчеркнул Олег Ковалев.

Средства направлены региональному министерству образования, заказчиком выступит Михайловская школа-интернат. Губернатор поручил министру образования Ольге Щетинкиной и министру регионального строительного комплекса Вячеславу Меньшову взять на контроль подготовку проектно-сметной документации, последующее проведение ее экспертизы и ход самих работ по реконструкции здания. «Прошу также совместно с региональным минимущества установить контроль за соблюдением порядка проведения торгов с тем, чтобы был выбран добросовестный подрядчик, который проведет реконструкцию в срок и с высоким качеством», – подчеркнул губернатор. Олег Ковалев поставил задачу завершить все работы к 1 сентября.

Статья опубликована в номере 17 (5304) от 01 февраля 2017 года
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