Капитальный ремонт продолжается

Областная общественно-политическая газета
02:03 МСК
Четверг
02 февраля 2017 года
№18 (5305)
Яндекс.ПогодаПикс
ОбществоВластьЭкономикаКультураВести районовСпортЗдоровьеТуризмАнонсыПроисшествия РВ ТВ RSS
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Подписка на PDF-версию | Войти
Проект зон охраны объектов культурного наследия Рязани рассмотрели участники заседания в региональном правительствеВ Рязани начали принимать заявления родителей о зачислении детей в первые классы школ на новый учебный год За неделю в Рязанской области снизились цены на капусту, сахар и рыбу, но повысились на картофель, говядину и сливочное масло Государственный архив Рязанской области открыл новый читальный зал 443 жителя Рязанской области получат золотые знаки Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» В Рязани сгорела дача Студенты-стоматологи Рязанского медуниверситета провели мастер-классы В Рязани начали работу Штабы по подготовке ко Всемирному фестивалю молодежи и студентов Рязанских журналистов приглашают к участию в VI Всероссийском конкурсе «Предпринимательство в России: история, проблемы, успехи»Новым ректором Рязанского госуниверситета стал Андрей МинаевРязанцы смогут по-спортивному встретить Год экологии Три жителя Рязанской области незаконно поставили на учет в своих домах иностранцев Почти 2800 обращений от жителей Рязанской области поступило в прошлом году на телефон экстренной медико-психологической помощи Социально-культурный центр города Рыбное Рязанской области вошел в программу «Местный дом культуры»Рязанским общественникам рассказали, как правильно подготовить заявки на предоставление государственных субсидий Житель Рязанской области организовал в своем доме наркопритон В Рязани по ряду адресов будут отключать электроэнергию Рязанцев приглашают на «Циолковские вечера» В Рязани женщина-индивидуальный предприниматель недоплатила около миллиона рублей налогов Жителей Рязанской области приглашают прочесть письма с фронта Уникальный для Рязанской области хоккейный матч решено провести во Дворце спорта «Олимпийский» За кражу и грабеж ответит житель Рязанской области В Рязанской области пройдет донорская акция «Река жизни» Результаты матчей чемпионата России, в котором выступает главная хоккейная команда Рязанской области, не внесли существенных изменений в турнирную таблицу На международные творческие мастерские в Рязани приедут режиссеры из Луганска и Тбилиси
Главная страница / Новости Рязани и области
01.02.2017
Просмотров: 139
№17 (5304) |
Вторая полоса
Общество
Версия для печати

Капитальный ремонт продолжается

Контроль за качеством и сроками исполнения подрядчиками договорных обязательств будет усилен

На расширенном заседании регионального правительства подведены итоги работы Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области за 2016 год и определены задачи на 2017 год.

С основным докладом выступила исполняющая обязанности генерального директора Фонда капремонта Марина Бондарева. Она отметила, что в прошлом году капитальный ремонт велся в 596 домах, основной объем работ пришелся на крыши, фасады и лифтовое оборудование. По результатам конкурсов было заключено 337 договоров с 61 подрядной организацией. Итоговая стоимость работ составила свыше 1 млрд. 241 млн. рублей. В 2016 году в регионе средний процент сбора взносов за капремонт составил 85,5%. Однако есть муниципальные образования, где этот показатель ниже 70%. По словам Марины Бондаревой, в краткосрочном плане 2017 года – 843 вида работ в 476 домах. В первую очередь работы будут проводиться в домах, которые требуют неотложного капитального ремонта. В настоящее время всем собственникам помещений направлены предложения о проведении капремонта, обследовано 100% конструкций, по 240 видам работ заключены договоры с подрядными организациями. В 21 многоквартирном доме к работам уже приступили.

Министр ТЭК и ЖКХ области Андрей Горелов отметил, что будет усилен контроль за качеством и сроками исполнения подрядчиками договорных обязательств, своевременным вывозом строительного мусора с прилегающих к многоквартирным домам территорий. Особое внимание будет уделено контролю за проведением капремонта в ТСЖ, где собственниками принято решение аккумулировать взносы на отдельном счете, а также соблюдению установленных архитектурных требований при ремонте фасадов зданий.

Губернатор подчеркнул, что при выполнении программы 2017 года необходимо учесть опыт прошлого года, повысить качество работы по целому ряду направлений, следует повысить качество претензионной деятельности как с подрядчиками, нарушившими договорные обязательства, так и с должниками по взносам. «При этом люди, которые добросовестно платят взносы на капитальный ремонт, должны быть уверены, что деньги будут расходоваться в их муниципалитете. Это справедливо, – подчеркнул Олег Ковалев.

Губернатор отметил, что все капитальные работы должны завершиться не позднее 1 октября. Одной из важнейших задач Олег Ковалев назвал своевременную разработку программы капремонта на 2018 год.

Статья опубликована в номере 17 (5304) от 01 февраля 2017 года
Настрой на конструктивное сотрудничество
Руководитель управления Судебного департамента приложит все силы для того, чтобы работать эффективно и с полной отдачей
По материалам официального сайта Правительства области
Под знаком больших и добрых дел
В Рязанской области стартовал Год экологии
Лада Петрова
Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на I полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте в этом номере:
Общество
Деньги для села
С этого года господдержка аграриев осуществляется по новым правилам
Юрий Евстифеев
Вести районов
Вести районов
Общество
Сохранить набранные темпы
Поддержка животноводческих хозяйств будет продолжена
По материалам официального сайта Правительства области
Общество
Финансирование увеличено
Муниципалитеты получат дополнительные средства на дороги
По материалам официального сайта Правительства области
Общество
Комфортные условия
будут созданы в Михайловской школе-интернате
По материалам официального сайта Правительства области
Общество
НА КОНТРОЛЕ
Для многодетной семьи из Рязанской области, чей дом сгорел во время пожара, продолжают выбирать жилье
Общество
На благо людей
В Касимове подвели итоги работы в социальной сфере за 2016 год
Елена Серебрякова
Общество
По доступным ценам
В Рязани открыта еще одна площадка для ярмарок выходного дня
Общество
Слагаемые успеха
Одним из его составляющих в «Авангарде» стала новая техника
Лидия Рябова
Общество
Я б в аграрии пошел…
В Рязанской агрошколе началась вторая сессия
Лада Петрова
Общество
На страже качества
Пищевая продукция должна быть безопасной для потребителей
Юрий Евстифеев
Общество
Электронный отбор
Чем больше у школьника достижений, тем больше у него шансов бесплатно отдохнуть в «Артеке»
Ольга Трубушкина
Авторская колонка
Без злого умысла
Татьяна Железнова
РВ ТВ
Магия и булочки
Пять причин увидеть премьеру театра кукол «Лафертовская маковница»
Татьяна Клемешева
Культура
Ты прекрасна, спору нет
В Рязани выбрали самую красивую и талантливую заводчанку
Людмила Иванова
Общество
Больше посылок по новым направлениям
Почта России мотивирует компании отправлять больше посылок
Михаил Скрипников
Культура
Все будет хорошо
Во Дворце молодежи прошел концерт ансамбля еврейской музыки «Алэвай»
№ 18 (5305) от
02 февраля 2017
Архив номеров
В свежем номере
Вечное и важное – в открытом доступе
Государственный архив Рязанской области открыл новый читальный зал
Вторая жизнь Дома культуры
Социально-культурный центр города Рыбное вошел в федеральный проект по ремонту
Прошлое нуждается в охране
Как сберечь исторический облик Рязани
Миллионы – на развитие
Регион получит 52,5 миллиона рублей на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса
Инициатива приветствуется
Наиболее социально значимые проекты, инициированные некоммерческими организациями, получат господдержку
На «отлично»
сдали ГТО более четырех сотен рязанцев
Сначала безопасность, а уже потом – доход
В управлении транспорта администрации города Рязани состоялось рабочее совещание с коммерческими перевозчиками
Тема урока – «Будущая пенсия»
Рязанские школьники и студенты постигают основы пенсионной грамотности
С пользой для здоровья
В Рязанской области запущена программа «Лыжи мечты»
Неправильные градусы
Региональное министерство экономического развития и торговли обнародовало телефон для сигналов о торговле непищевым алкоголем
Самое читаемое
за неделю за месяц за год
Документы
Редакция
Реклама
Подписка
Приемная
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Кинозал
Контакты

© Рязанская областная газета «Рязанские ведомости», 2001-2017

При использовании материалов сайта активная гиперссылка на сайт «Рязанские ведомости» (rv-ryazan.ru) обязательна.

Сетевое издание (сайт) «Рязанские ведомости» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ 30 декабря 2014 года. Свидетельство Эл № ФС 77-60474.

Учредитель и редакция – ГАУ Редакция областной газеты «Рязанские ведомости». Главный редактор Г.А. Зайцева, шеф-редактор сайта Л.В. Пашинина.

Адрес редакции: 390023, г. Рязань, ул. Горького, 14. Телефон: (4912) 21-08-13 (редакция газеты); 25-62-24 (редакция сайта).
Факс: (4912) 21-08-11. Электронная почта: rv@rv-ryazan.ru

Размещение рекламы на сайте и в газете: (4912) 21-00-27; 210027@rv-ryazan.ru