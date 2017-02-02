Капитальный ремонт продолжается

Контроль за качеством и сроками исполнения подрядчиками договорных обязательств будет усилен

На расширенном заседании регионального правительства подведены итоги работы Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области за 2016 год и определены задачи на 2017 год.

С основным докладом выступила исполняющая обязанности генерального директора Фонда капремонта Марина Бондарева. Она отметила, что в прошлом году капитальный ремонт велся в 596 домах, основной объем работ пришелся на крыши, фасады и лифтовое оборудование. По результатам конкурсов было заключено 337 договоров с 61 подрядной организацией. Итоговая стоимость работ составила свыше 1 млрд. 241 млн. рублей. В 2016 году в регионе средний процент сбора взносов за капремонт составил 85,5%. Однако есть муниципальные образования, где этот показатель ниже 70%. По словам Марины Бондаревой, в краткосрочном плане 2017 года – 843 вида работ в 476 домах. В первую очередь работы будут проводиться в домах, которые требуют неотложного капитального ремонта. В настоящее время всем собственникам помещений направлены предложения о проведении капремонта, обследовано 100% конструкций, по 240 видам работ заключены договоры с подрядными организациями. В 21 многоквартирном доме к работам уже приступили.

Министр ТЭК и ЖКХ области Андрей Горелов отметил, что будет усилен контроль за качеством и сроками исполнения подрядчиками договорных обязательств, своевременным вывозом строительного мусора с прилегающих к многоквартирным домам территорий. Особое внимание будет уделено контролю за проведением капремонта в ТСЖ, где собственниками принято решение аккумулировать взносы на отдельном счете, а также соблюдению установленных архитектурных требований при ремонте фасадов зданий.

Губернатор подчеркнул, что при выполнении программы 2017 года необходимо учесть опыт прошлого года, повысить качество работы по целому ряду направлений, следует повысить качество претензионной деятельности как с подрядчиками, нарушившими договорные обязательства, так и с должниками по взносам. «При этом люди, которые добросовестно платят взносы на капитальный ремонт, должны быть уверены, что деньги будут расходоваться в их муниципалитете. Это справедливо, – подчеркнул Олег Ковалев.

Губернатор отметил, что все капитальные работы должны завершиться не позднее 1 октября. Одной из важнейших задач Олег Ковалев назвал своевременную разработку программы капремонта на 2018 год.