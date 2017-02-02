Под знаком больших и добрых дел

Областная общественно-политическая газета
02:00 МСК
Четверг
02 февраля 2017 года
№18 (5305)
Яндекс.ПогодаПикс
ОбществоВластьЭкономикаКультураВести районовСпортЗдоровьеТуризмАнонсыПроисшествия РВ ТВ RSS
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Подписка на PDF-версию | Войти
В Рязани по ряду адресов будут отключать электроэнергию Студенты-стоматологи Рязанского медуниверситета провели мастер-классы Рязанцы смогут по-спортивному встретить Год экологии В Рязани начали работу Штабы по подготовке ко Всемирному фестивалю молодежи и студентов Три жителя Рязанской области незаконно поставили на учет в своих домах иностранцев За кражу и грабеж ответит житель Рязанской области В Рязани женщина-индивидуальный предприниматель недоплатила около миллиона рублей налогов На международные творческие мастерские в Рязани приедут режиссеры из Луганска и Тбилиси В Рязани сгорела дача Почти 2800 обращений от жителей Рязанской области поступило в прошлом году на телефон экстренной медико-психологической помощи Жителей Рязанской области приглашают прочесть письма с фронта Новым ректором Рязанского госуниверситета стал Андрей МинаевГосударственный архив Рязанской области открыл новый читальный зал Рязанских журналистов приглашают к участию в VI Всероссийском конкурсе «Предпринимательство в России: история, проблемы, успехи»Рязанцев приглашают на «Циолковские вечера» Уникальный для Рязанской области хоккейный матч решено провести во Дворце спорта «Олимпийский» Житель Рязанской области организовал в своем доме наркопритон Рязанским общественникам рассказали, как правильно подготовить заявки на предоставление государственных субсидий Социально-культурный центр города Рыбное Рязанской области вошел в программу «Местный дом культуры»В Рязанской области пройдет донорская акция «Река жизни» За неделю в Рязанской области снизились цены на капусту, сахар и рыбу, но повысились на картофель, говядину и сливочное масло Результаты матчей чемпионата России, в котором выступает главная хоккейная команда Рязанской области, не внесли существенных изменений в турнирную таблицу 443 жителя Рязанской области получат золотые знаки Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» В Рязани начали принимать заявления родителей о зачислении детей в первые классы школ на новый учебный год Проект зон охраны объектов культурного наследия Рязани рассмотрели участники заседания в региональном правительстве
Главная страница / Новости Рязани и области
01.02.2017
Просмотров: 193
№17 (5304) |
Вторая полоса
Экология
Версия для печати

Под знаком больших и добрых дел

В Рязанской области стартовал Год экологии
Под знаком больших и добрых дел

Торжественное заседание, посвященное открытию Года экологии, прошло в Рязанском государственном агротехнологическом университете им. П.А. Костычева.

В нем участвовали первый заместитель председателя регионального правительства Сергей Самохин, который является председателем оргкомитета по проведению Года экологии в Рязанской области, председатель комитета по экологии и природопользованию областной Думы Виктор Дрейлих, глава администрации г. Рязани Олег Булеков, министр природопользования Рязанской области Сергей Карабасов, а также представители контролирующих и надзорных органов региона, главы администраций районов, вузов, студенческой молодежи и общественников.

Выступая перед собравшимися, Сергей Самохин сказал, что в Рязанской области немало экологических проблем, а потому необходимо приложить все усилия для обеспечения экологической безопасности и сохранения уникальной природы нашего края. Год экологии в Рязанской области должен пройти под знаком больших и добрых дел.

По единодушному мнению выступающих, проведение Года экологии в нашем регионе призвано придать новый импульс работе по совершенствованию природоохранного законодательства, внедрению современных ресурсосберегающих технологий, очистке загрязненных территорий, сохранению редких видов животных и стать заметным событием в общественной жизни, привлечь внимание самых широких слоев населения к экологическим проблемам.

Сергей Карабасов назвал главные задачи, которые необходимо решить в Год экологии в Рязанской области. Это улучшение показателей, характеризующих экологическую обстановку на территории региона, обеспечение экологической безопасности, привлечение граждан к сохранению природных богатств, развитие экологической ответственности всех слоев общества. В программе проведения Года экологии более 500 акций.

Министр также отметил, что областной план мероприятий Года экологии в Рязанской области подготовлен с учетом предложений заинтересованных органов и организаций региона. Учтены инициативы муниципальных образований, природоохранных структур, некоммерческих и общественных экологических организаций, вузов, а также промышленных предприятий области.

Статья опубликована в номере 17 (5304) от 01 февраля 2017 года
Капитальный ремонт продолжается
Контроль за качеством и сроками исполнения подрядчиками договорных обязательств будет усилен
По материалам официального сайта Правительства области
НА КОНТРОЛЕ
Для многодетной семьи из Рязанской области, чей дом сгорел во время пожара, продолжают выбирать жилье
Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на I полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте в этом номере:
Общество
Деньги для села
С этого года господдержка аграриев осуществляется по новым правилам
Юрий Евстифеев
Вести районов
Вести районов
Общество
Сохранить набранные темпы
Поддержка животноводческих хозяйств будет продолжена
По материалам официального сайта Правительства области
Общество
Финансирование увеличено
Муниципалитеты получат дополнительные средства на дороги
По материалам официального сайта Правительства области
Общество
Комфортные условия
будут созданы в Михайловской школе-интернате
По материалам официального сайта Правительства области
Общество
Настрой на конструктивное сотрудничество
Руководитель управления Судебного департамента приложит все силы для того, чтобы работать эффективно и с полной отдачей
По материалам официального сайта Правительства области
Общество
На благо людей
В Касимове подвели итоги работы в социальной сфере за 2016 год
Елена Серебрякова
Общество
По доступным ценам
В Рязани открыта еще одна площадка для ярмарок выходного дня
Общество
Слагаемые успеха
Одним из его составляющих в «Авангарде» стала новая техника
Лидия Рябова
Общество
Я б в аграрии пошел…
В Рязанской агрошколе началась вторая сессия
Лада Петрова
Общество
На страже качества
Пищевая продукция должна быть безопасной для потребителей
Юрий Евстифеев
Общество
Электронный отбор
Чем больше у школьника достижений, тем больше у него шансов бесплатно отдохнуть в «Артеке»
Ольга Трубушкина
Авторская колонка
Без злого умысла
Татьяна Железнова
РВ ТВ
Магия и булочки
Пять причин увидеть премьеру театра кукол «Лафертовская маковница»
Татьяна Клемешева
Культура
Ты прекрасна, спору нет
В Рязани выбрали самую красивую и талантливую заводчанку
Людмила Иванова
Общество
Больше посылок по новым направлениям
Почта России мотивирует компании отправлять больше посылок
Михаил Скрипников
Культура
Все будет хорошо
Во Дворце молодежи прошел концерт ансамбля еврейской музыки «Алэвай»
№ 18 (5305) от
02 февраля 2017
Архив номеров
В свежем номере
Вечное и важное – в открытом доступе
Государственный архив Рязанской области открыл новый читальный зал
Вторая жизнь Дома культуры
Социально-культурный центр города Рыбное вошел в федеральный проект по ремонту
Прошлое нуждается в охране
Как сберечь исторический облик Рязани
Миллионы – на развитие
Регион получит 52,5 миллиона рублей на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса
Инициатива приветствуется
Наиболее социально значимые проекты, инициированные некоммерческими организациями, получат господдержку
На «отлично»
сдали ГТО более четырех сотен рязанцев
Сначала безопасность, а уже потом – доход
В управлении транспорта администрации города Рязани состоялось рабочее совещание с коммерческими перевозчиками
Тема урока – «Будущая пенсия»
Рязанские школьники и студенты постигают основы пенсионной грамотности
С пользой для здоровья
В Рязанской области запущена программа «Лыжи мечты»
Неправильные градусы
Региональное министерство экономического развития и торговли обнародовало телефон для сигналов о торговле непищевым алкоголем
Самое читаемое
за неделю за месяц за год
Документы
Редакция
Реклама
Подписка
Приемная
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Кинозал
Контакты

© Рязанская областная газета «Рязанские ведомости», 2001-2017

При использовании материалов сайта активная гиперссылка на сайт «Рязанские ведомости» (rv-ryazan.ru) обязательна.

Сетевое издание (сайт) «Рязанские ведомости» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ 30 декабря 2014 года. Свидетельство Эл № ФС 77-60474.

Учредитель и редакция – ГАУ Редакция областной газеты «Рязанские ведомости». Главный редактор Г.А. Зайцева, шеф-редактор сайта Л.В. Пашинина.

Адрес редакции: 390023, г. Рязань, ул. Горького, 14. Телефон: (4912) 21-08-13 (редакция газеты); 25-62-24 (редакция сайта).
Факс: (4912) 21-08-11. Электронная почта: rv@rv-ryazan.ru

Размещение рекламы на сайте и в газете: (4912) 21-00-27; 210027@rv-ryazan.ru