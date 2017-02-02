В Рязанской области стартовал Год экологии

Торжественное заседание, посвященное открытию Года экологии, прошло в Рязанском государственном агротехнологическом университете им. П.А. Костычева.

В нем участвовали первый заместитель председателя регионального правительства Сергей Самохин, который является председателем оргкомитета по проведению Года экологии в Рязанской области, председатель комитета по экологии и природопользованию областной Думы Виктор Дрейлих, глава администрации г. Рязани Олег Булеков, министр природопользования Рязанской области Сергей Карабасов, а также представители контролирующих и надзорных органов региона, главы администраций районов, вузов, студенческой молодежи и общественников.

Выступая перед собравшимися, Сергей Самохин сказал, что в Рязанской области немало экологических проблем, а потому необходимо приложить все усилия для обеспечения экологической безопасности и сохранения уникальной природы нашего края. Год экологии в Рязанской области должен пройти под знаком больших и добрых дел.

По единодушному мнению выступающих, проведение Года экологии в нашем регионе призвано придать новый импульс работе по совершенствованию природоохранного законодательства, внедрению современных ресурсосберегающих технологий, очистке загрязненных территорий, сохранению редких видов животных и стать заметным событием в общественной жизни, привлечь внимание самых широких слоев населения к экологическим проблемам.

Сергей Карабасов назвал главные задачи, которые необходимо решить в Год экологии в Рязанской области. Это улучшение показателей, характеризующих экологическую обстановку на территории региона, обеспечение экологической безопасности, привлечение граждан к сохранению природных богатств, развитие экологической ответственности всех слоев общества. В программе проведения Года экологии более 500 акций.

Министр также отметил, что областной план мероприятий Года экологии в Рязанской области подготовлен с учетом предложений заинтересованных органов и организаций региона. Учтены инициативы муниципальных образований, природоохранных структур, некоммерческих и общественных экологических организаций, вузов, а также промышленных предприятий области.