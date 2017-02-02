НА КОНТРОЛЕ

Для многодетной семьи из Рязанской области, чей дом сгорел во время пожара, продолжают выбирать жилье

Как мы уже сообщали на прошлой неделе, по поручению губернатора области в Спасском районе решен вопрос о средствах на покупку дома для семьи Александровых в Кирицком сельском поселении. За прошедшие несколько дней рассмотрены два варианта приобретения дома в селе Сушки, где прописана многодетная семья Александровых. Но ни по одному из них не принято решения.

Администрация района и сельская администрация продолжают искать другие варианты приобретения дома для многодетной семьи. О том, как будет решен этот вопрос, мы сообщим нашим читателям.