На благо людей

В Касимове подвели итоги работы в социальной сфере за 2016 год

В Центре культурного развития состоялось расширенное совещание руководителей учреждений социальной сферы города Касимова. В этом году оно прошло в формате видеопрезентации «2016 год. Итоги. События. Люди». Участниками заседания стали 180 человек. Среди них – глава администрации муниципального образования Михаил Васильев, депутат Рязанской областной Думы Лариса Трифонова, секретарь местного отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» Олег Семенов, депутат Касимовской городской Думы Александр Щербаков.

Традиционно на расширенном совещании руководители учреждений сферы: управлений образования, по культуре и туризму, молодежной политике и спорту администрации города, а также руководители управления социальной защиты населения, Касимовского комплексного центра социального обслуживания населения и Касимовской ЦРБ рассказали об итогах работы и перспективах развития.

Кроме того, в рамках встречи были отмечены работники отраслей социальной сферы, добившиеся высоких результатов в 2016 году. Депутат Рязанской областной Думы Лариса Трифонова вручила дипломы лауреатам премии Рязанской области «За вклад в развитие и сохранение традиционной народной культуры Рязанской области» руководителю детского вокального ансамбля «Княженика» Ларисе Щербаковой и руководителю Народного любительского художественного коллектива Рязанской области, хореографического ансамбля «Юность» Галине Романовой.

Благодарственными письмами администрации города, Касимовской городской Думы, местного отделения партии «Единая Россия» отмечены 28 человек. Среди них – старшая медицинская сестра Касимовского комплексного центра социального обслуживания населения Любовь Борисова, главный специалист управления образования Валентина Соколова, председатель Касимовского городского отделения Всероссийского общества инвалидов Татьяна Борискина, председатель Касимовской татарской национально-культурной автономии Ильдар Бикуев, руководитель Духовно-просветительского центра во имя священномученика Матфия Касимовского отец Иван Бобиков, руководитель школьного музея им. А.П. Авинова школы № 6 г. Касимова Владимир Муратов.

Подводя итоги совещания, заместитель главы администрации г. Касимова Нина Никитина отметила, что в 2017 году основную работу в социальной сфере нужно направить на модернизацию отраслей, привлечение и закрепление молодых специалистов, дальнейшее повышение уровня заработной платы, рост продолжительности жизни, уровня культуры, образования, социальной защищенности населения.