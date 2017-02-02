Областная общественно-политическая газета
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01.02.2017
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№17 (5304) |
Вторая полоса
Общество
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По доступным ценам

В Рязани открыта еще одна площадка для ярмарок выходного дня
Автор фото: Владимир Проказников | По доступным ценам
Фото: Владимир Проказников.

Как сообщило управление инвестиционной политики, развития малого бизнеса и потребительского рынка администрации Рязани, в субботу на территории Торгового городка прошла первая ярмарка выходного дня.

В ней приняли участие более 20 сельскохозяйственных предприятий, организаций пищевой и перерабатывающей промышленности, предприятий торговли и общественного питания Рязанской области. Эта ярмарка будет работать еженедельно по субботам с 8 до 15 часов.

Таким образом, на территории областного центра будут действовать шесть ярмарок выходного дня: на площади Театральной, ул. Крупской, д. 17 (ЦНТИ), ул. Станкозаводской, д. 30 (ТЦ «КИТ»), ул. Гоголя, д. 35Б (ТК «Березовый»), ул. Новоселов, д. 13 (кинотеатр «Октябрь») и на территории Торгового городка, на которых жители города Рязани смогут приобрести высококачественную продукцию местных производителей по доступным ценам.

При этом, по данным управления, действовавший в Торговом городке сельскохозяйственный рынок изменит свой формат и будет работать в виде постоянной ярмарки. Ярмарочная торговля на данной площадке будет осуществляться шесть дней в неделю с воскресенья по пятницу с 8 до 20 часов. Для всех предпринимателей, ранее работавших на рынке, будут сохранены торговые места на ярмарочной площадке.

Подготовлено по материалам сайта администрации Рязани

Статья опубликована в номере 17 (5304) от 01 февраля 2017 года
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