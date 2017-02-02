Деньги для села

С этого года господдержка аграриев осуществляется по новым правилам

Столь кардинальных изменений в агропромышленном комплексе не было уже давно. С этого года запущен новый, беспрецедентный механизм льготного кредитования товаропроизводителей. Резко меняется и порядок прямого бюджетного субсидирования аграриев.

Впереди – весенняя посевная. Внимание Президента страны Владимира Путина к господдержке аграриев – повышенное: в январе он уже обсуждал ее на встречах с главой аграрного ведомства России Александром Ткачевым и председателем правления «Россельхозбанка» Дмитрием Патрушевым.

Отличительной особенностью нового механизма является упрощение процедуры оформления кредитов: заемщики будут работать напрямую с банками. Вот что сказал на встрече с Президентом Александр Ткачев: «Теперь субсидировать эти кредиты из региональных бюджетов не нужно. Раньше достаточно крупные суммы субъекты Российской Федерации отвлекали на субсидирование кредитов, которые выдавали банки. Теперь будет только федеральная часть, а значит, регионалы могут использовать эти средства на другие нужды, в том числе и сельское хозяйство».

Федеральные субсидии будут выдаваться тем банкам, которые станут кредитовать аграриев по ставке не выше 5 процентов годовых. При этом у заемщиков не должно быть просроченной задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджет и во внебюджетные фонды. Объем субсидий ограничен. Кому же достанутся инвестиционные кредиты? Александр Ткачев подчеркнул: «Отбор проводится на уровне банков. Естественно, мы (Минсельхоз) определяем приоритеты, какие отрасли должны поддерживаться. И, конечно, те проекты, которые будут обеспечены, проекты с возвратными средствами, которые будут интересными, конкурентоспособными, технологичными, будут иметь поддер­жку в первую очередь».

Еще одно важное дополнение: нововведение распространяется только на договоры, заключенные в 2017 году. Что касается кредитов, полученных до нового года, то помощь государства аграриям будет осуществляться по старым правилам.

На встрече с Владимиром Путиным Александр Ткачев подчеркнул: «Такого не было никогда – таких дешевых, длинных и доступных кредитов. Мы убираем всю бюрократию. Это даст серьезный толчок, мощный прорыв в области строительства, привлечения инвестиций и, конечно, создания новых проектов».

Недавно прошло совещание в режиме видеоконференции с руководителями 85 региональных органов управления АПК. На нем заместитель председателя правительства Рязанской области Сергей Дудукин доложил о предварительной работе, проведенной с банками по организации взаимодействия в рамках нового механизма льготного кредитования. Доведены до сведения руководства Минсельхоза России и признаны специалистами этого ведомства справедливыми предложения по совершенствованию федеральных правил с целью более справедливого распределения льготных кредитов между крупными агрохолдингами и средними, малыми сельхозтоваропроизводителями.

Аграрии многие годы получают господдержку и другого вида, помимо банковских кредитов. Речь – о прямых бюджетных субсидиях, механизм выдачи которых с нового года изменен и тоже находится под пристальным вниманием всех уровней российской власти. По мнению Александра Ткачева, перемены позволят расширить полномочия регионов при определении приоритетов аграрной политики и повысить оперативность и своевременность доведения средств до получателей.

– С 2017 года предусмотрена консолидация, укрупнение направлений субсидирования, – рассказал заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области Михаил Шераухов. – 54 направления поддержки объединены в 7 на федеральном уровне. На наше министерство возложена задача разработать новые порядки субсидирования сельхозтоваропроизводителей и предприятий агропромышленного комплекса региона. Общие условия предоставления денег следующие: отсутствие задолженности по налогам и сборам, платежам в государственные фонды; отсутствие задолженности по заработной плате; обеспечение среднемесячной зарплаты не ниже двух минимальных размеров оплаты труда для организаций и 1,5 МРОТ для малых форм хозяйствования; размер субсидий варьируется в зависимости от урожайности сельскохозяйственных культур и продуктивности КРС.

Очень важную роль в господдер­жке АПК с этого года будет играть так называемая единая субсидия. В ее рамках регионы получили самостоятельность в распределении бюджетных средств, могут определять собственные приоритеты, увеличение субсидирования по которым позволит добиться наибольшего роста производства сельскохозяйственной продукции. В Рязанской области к числу таких приоритетов относится поддержка племенного животноводства, элитного семеноводства, малых форм хозяйствования, закладки многолетних плодовых и ягодных насаждений.

В 2017 году общий объем финансирования АПК Рязанской области за счет средств федерального бюджета предполагается на уровне 1 753,3 млн. руб. Финансирование из областного бюджета утверждено на уровне 2016 года – в объеме 838,1 млн. рублей.