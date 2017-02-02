Вести районов

АЛЕКСАНДРО-НЕВСКИЙ. В районе находится «Звезд­ный» отряд факультета экономики Рязанского государственного радиотехнического университета. Студенты уже порадовали своей работой жителей райцентра, сел Ленино и Зимарово. Они встречались со школьниками: для младших показали сказку «Волшебный трон», организовали творческие игры для детей среднего возраста, провели профориентационную работу со старшеклассниками. В полный восторг привела ребят и педагогов постановка по произведению Л. Филатова «Про Федота – стрельца, удалого молодца». Никого не оставила равнодушным военная постановка «А зори здесь тихие…». «Звездники» посетили также ветеранов и тружеников тыла Великой Отечественной войны, расчистили территорию около памятников и обелисков.

СОКОЛОВКА. Рязанский район в 2016 году стал лидером по привлечению молодых специалистов на предприятия агропромышленного комплекса. В хозяйства района трудоустроились 24 выпускника вузов и ссузов, 13 из них обратились за мерами государственной поддержки молодых специалистов, действующими в области. Самыми привлекательными для выпускников стали ООО «Авангард», АО «Рассвет», АО «Окская птицефабрика». Стоит отметить, что в сельхозпредприятиях Рязанского района самая высокая среднемесячная заработная плата в регионе. Она составляет более 30 000 рублей.

МИХАЙЛОВ. Михайловская школа №1 стала одной из 16 лучших команд страны, вошедших в финал Всероссийского конкурса социальных проектов «Флагман». Ученики восьмого класса этой школы прошли шесть этапов отбора и опередили 200 команд-соперниц. За время конкурса учащиеся организовали квесты для сверстников, сделали кормушки для птиц, сняли видеоролики, написали несколько статей в местную газету, а также провели мероприятия в историческом музее для жителей райцентра. Финал конкурса пройдет 8 февраля в Москве.

СКОПИН. Недавно глава администрации района Александр Боков встретился с представителями ОАО «Имени Куйбышева», которые заинтересовались сельхозпредприятием-банкротом АНП «Скопинская Нива» в Ильинском сельском поселении. На встрече инвесторы рассказали о своих планах, обсудили вопрос о рабочих местах и направлениях работы с землей. ОАО «Имени Куйбышева» уже выкупило кредиторскую задолженность «Скопинской Нивы». По мнению Александра Бокова, появилась абсолютно реальная перспектива того, что хозяйство будет возрождаться и земля вернется в сельскохозяйственный оборот.

ШИЛОВО. В Шиловском доме-интернате для престарелых и инвалидов состоялась праздничная акция, организованная благотворительным фондом помощи пожилым людям и инвалидам «Старость в радость». Волонтеры привезли подарки, а также организовали концерт певца и музыканта Родиона Газманова. Пообщаться с проживающими интерната приехала также актриса Лиза Арзамасова – попечитель фонда «Старость в радость». Акция прошла в рамках Соглашения о сотрудничестве между правительством области и фондом «Старость в радость», заключенным в ноябре прошлого года.

САСОВО. Традиционная встреча с заслуженным мастером спорта России Марией Богачевой состоялась в Сасовском индустриальном колледже. Возможность поговорить с известной спортсменкой, задать ей вопросы и сделать памятные фотографии в этот день появилась у всех, кто пришел на мероприятие. Совсем не случайно своим жизненным девизом спортсменка выбрала слова: «Цель вижу, в себя верю!» Мария рассказала о своем пути в паралимпийском спорте, о необходимости веры в себя, о стремлении идти вперед, покорять с упорством, честью и достоинством все жизненные вершины. В свою очередь, студентки колледжа Карина Какурникова и Анастасия Корнеевич под руководством педагога дополнительного образования Анны Петровны Будановой подготовили музыкальные подарки спортсменке.