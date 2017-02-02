Жителям Рязанской области будут компенсировать взнос на капремонт из федерального бюджета

Дмитрий Медведев подписал постановление Правительства России «О компенсации в 2017 году отдельным категориям граждан старшего поколения взноса на капитальный ремонт многоквартирного дома». Субсидии в размере 2,38 млрд рублей распределяются между бюджетами 85 субъектов Федерации. В Рязанскую область направлено более 14 миллионов 447 тысяч рублей.

Деньги будут предоставляться на компенсацию расходов на уплату взноса на капитальный ремонт, рассчитанных исходя из минимального размера взноса на один квадратный метр общей площади жилого помещения в месяц, установленного нормативным правовым актом субъекта Федерации, и размера регионального стандарта нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий одиноко проживающим неработающим собственникам жилых помещений, достигшим возраста 70 лет, – в размере 50%, 80 лет – в размере 100%, а также проживающим в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих граждан пенсионного возраста, собственникам жилых помещений, достигшим возраста 70 лет, – в размере 50%, 80 лет – в размере 100%.