Три жителя Рязанской области незаконно поставили на учет в своих домах иностранцев

Нарушения миграционного законодательства выявили и пресекли в Рязани, Ряжске и Клепиковском районе

Сайт УМВД России по области сообщает, что полицейские вместе с сотрудниками регионального УФСБ в ходе проверки жилого массива Рязани выявили, что 41-летний мужчина в своей квартире фиктивно поставил на учет гражданина Республики Узбекистан. Его земляка незаконно зарегистрировала по своему адресу 42-летняя жительница Ряжска. А гражданина Таджикистана фиктивно поставил на учет в своем доме 32-летний житель деревни Шаранино Клепиковского района.

В отношении нарушителей возбуждены уголовные дела по ст. 322.3 УК РФ. Злоумышленникам грозит штраф в размере от ста до пятисот тысяч рублей либо лишение свободы на срок до 3-х лет.