Почти 2800 обращений от жителей Рязанской области поступило в прошлом году на телефон экстренной медико-психологической помощи

Сайт правительства области сообщает, что за экстренной медико-психологической помощью жители региона стали обращаться чаще

Так, в прошлом году граждане получили по телефону почти 2800 консультаций специалистов областной психиатрической службы, это почти на 50 процентов больше, чем в 2015 году. Более 1600 звонков поступило от женщин, подростки обратились к специалистам 44 раза. Чаще всего причинами обращений были: утрата близких людей, семейные взаимоотношения, воспитание детей, недостаток общения. Всех граждан проконсультировали специалисты областной психиатрической службы.

Номер телефона экстренной медико-психологической помощи: 8(4912) 24-45-24.