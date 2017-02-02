Жителей Рязанской области приглашают прочесть письма с фронта

Завтра в музее обороны и тыла села Баграмово Рыбновского района откроется выставка «Письма с фронта» из фондов музея К.Э. Циолковского, сообщает портал ВЕЗДЕКУЛЬТУРА.

На выставке будут представлены письма, фотографии и документы жителей села Ижевское – участников Великой Отечественной войны. На открытии выставки пройдет мультимедийная презентация о судьбах людей, чьи письма и фотографии представлены на выставке. Участники услышат отрывки из писем полевой почты.

Выставка «Письма с фронта» из фондов музея К.Э. Циолковского будет работать до 5 апреля.

В рамках выставки 2 марта пройдет публичная встреча с сотрудниками музея К.Э. Циолковского, которая будет включать в себя тематическую экскурсию по выставке К.Э. Циолковского, презентацию, посвященную 160-летию Циолковского и 50-летию музея, знакомство с экспозициями музея обороны и тыла.

Выставка «Письма с фронта» пройдет в рамках обменного музейного проекта, посвящённого 80-летию Рязанской области. В свою очередь, музей К.Э. Циолковского представит в своих стенах экспозицию из фондов музея обороны и тыла «Современный политический плакат». На выставке будут представлены работы воспитанников студии «Ариэль» Дворца детского творчества Рязани, детских художественных школ № 1 и № 3 Рязани, художественных школ и школ искусств Касимова, Кораблина, Ряжска, Рыбного, Шацка, Шилова, Рязанского художественного училища им. Г.К. Вагнера, Рязанского филиала Московского государственного института культуры, других вузов.