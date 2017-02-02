Житель Рязанской области организовал в своем доме наркопритон

Как сообщает сайт УМВД России по области, в полицию поступила информация, что в одном из домов села Поляны собираются подозрительные люди. В ходе проверки сотрудники уголовного розыска выяснили, что в жилище организован наркопритон. В рамках специальной операции оперативники задержали 66-летнего хозяина притона.

По предварительным данным, мужчина организовал в своем доме притон для употребления наркотических средств. В жилище полицейские обнаружили прекурсоры для употребления наркотических средств.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.232 УК РФ.