На международные творческие мастерские в Рязани приедут режиссеры из Луганска и Тбилиси

Драматурги и режиссеры трех стран проведут читки своих произведений в Рязанском театре для детей и молодежи. Руководить международными творческими мастерскими «Текст. Генеральная читка» будет автор пьес для детей и юношества, драматург Михаил Бартенев.

Участниками мастерских станут четыре драматурга – Анна Богачева, Полина Бородина, Ирина Васьковская и Дарья Уткина. С ними будут работать режиссеры Михаил Егоров (Москва), Татьяна Дремова (Луганск) и Вахтанг Николава (Тбилиси). Рязанская публика уже могла видеть работу М. Егорова с труппой театра на Соборной: результатом совместного труда стал спектакль «Я не вернусь».

Мастерские будут проходить с 14 по 19 февраля. Авторы пьес, режиссеры и актеры театра подготовят эскизные показы спектаклей «Гадкий котенок» А. Богачевой, «Как спасти папу, похищенного ужасным драконом» И. Васьковской и Д. Уткиной, а также «Рыба и шоколад» П. Бородиной.18 и 19 февраля состоятся показы с последующим обсуждением. По итогам работы творческих мастерских пройдет круглый стол с участием театроведов, театральных критиков Алексея Гончаренко (Москва) и Оксаны Кушляевой (Санкт-Петербург).

Отдельным мероприятием в рамках мастерских станет встреча режиссеров и драматургов со СМИ, где они расскажут о дальнейшей судьбе новых спектаклей в Рязани. «Рязанские ведомости» будут следить за развитием событий.