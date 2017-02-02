Рязанцев приглашают на «Циолковские вечера»

В Рязанском государственном университете имени С.А. Есенина стартует новый проект «Циолковские вечера», посвященный 160-летию со дня рождения нашего земляка – основателя теоретической космонавтики и выдающегося мыслителя К.Э. Циолковского.

Как сообщает пресс-служба вуза, 2 февраля в рамках проекта состоится лекция доктора филологических наук, ведущего научного сотрудника ИМЛИ РАН Анастасии Георгиевны Гачевой. Тема: «Человек – Космос – Будущее в наследии Н.Ф. Федорова и К.Э. Циолковского».

Лекция пройдет в здании факультета русской филологии и национальной культуры РГУ имени С.А. Есенина, аудитория 21. Начало в 18.30.

Также в рамках данного проекта будут проходить:

– лекции известных философов и ученых, сотрудников музеев и популяризаторов науки,

– художественные и документальные выставки,

– беседы с космонавтами, конструкторами космической и воздухоплавательной техники,

– литературно-поэтические и театральные вечера,

– показ художественных и научно-популярных фильмов.

Всех пришедших ждет гостеприимная и уютная атмосфера, встречи с интересными людьми, общение, возможность задать интересующие вопросы.

Мероприятия будут проходить в течение 2017 года в первый и третий вторник месяца по адресу: г. Рязань, ул. Ленина, дом 20 (здание факультета русской филологии и национальной культуры). Начало в 18.30.

Вход свободный.

Телефон для справок: 25-90-89, 8-910-505-90-31.