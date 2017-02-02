За неделю в Рязанской области снизились цены на капусту, сахар и рыбу, но повысились на картофель, говядину и сливочное масло

Сайт правительства области со ссылкой на Рязаньстат сообщает, что с 24 по 30 января в регионе снизились цены на ряд продовольственных товаров. Так, капуста белокочанная подешевела на 3,1 процента, сахар-песок на 2,6 процента, рыба мороженая на 1,4 процента, яйцо куриное на 1,2 процента, крупа гречневая-ядрица на 0,8 процента. Незначительно снизились цены на пшено, подсолнечное масло и соль. Ряд продуктов питания подорожал. К примеру, картофель вырос в цене на 5 процентов, говядина на 1,4 процента, масло сливочное на 1,2 процента, яблоки на 1 процент.

Минимальная стоимость набора из 23 социально значимых продуктов питания в Рязани отмечается на ярмарках выходного дня и составляет 1642,27 руб.