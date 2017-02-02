В Рязанской области пройдет донорская акция «Река жизни»

77-я акция проекта «Река жизни» пройдет в Рязани 8-9 февраля. Сбор крови будет осуществляться на базе областной станции переливания крови (ул. Спортивная,7) и отделения переливания крови РОКБ (ул. Интернациональная, д. 3А) с 8.00 до 12.30.

Как сообщает сайт правительства области, принять участие в акции могут граждане в возрасте от 18 лет с рязанской пропиской, не имеющие противопоказаний. При себе необходимо иметь паспорт или военный билет. Для каждого будет бесплатно проведен ряд диагностических исследований крови.

В течение предыдущих акций проекта получено 12295 доз донорской крови.