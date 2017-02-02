Результаты матчей чемпионата России, в котором выступает главная хоккейная команда Рязанской области, не внесли существенных изменений в турнирную таблицу

В очередные календарные дни чемпионата страны среди клубов высшей хоккейной лиги (ВХЛ) «Рязань» была свободна от игр, а ее соперники провели свои поединки. «Зауралье» – «Барс» – 3:0, «Рубин» – «Нефтяник» – 2:1, «Саров» – «Молот-Прикамье» – 2:3Б, «Ариада» – «Спутник» –1:2Б, «Дизель» – «Челмет» – 3:4Б, «Ариада» – «Молот-Прикамье» – 2:1, «Саров» – «Спутник» – 1:2Б.

ХК «Рязань» по-прежнему занимает четырнадцатое, а по потерянным очкам – тринадцатое место. Заметим, ближайшие преследователи – «Молот-Прикамье» и «Челмет» – провели соответственно на два и три матча больше и практически уже не догоняют нашу команду. Опередить ХК «Рязань» смогут только динамовцы Санкт-Петербурга, сыгравшие на один поединок меньше и уступающие два очка.

Напомним, в турнир плей-офф выходят шестнадцать сильнейших коллективов. Закрепиться в заветной зоне рязанцы смогут, если успешно проведут последние домашние матчи. Во Дворце спорта «Олимпийский» сегодня (начало – в 19.00) они встретятся с занимающим 23-е место воскресенским «Химиком», 5 февраля – с идущими на одиннадцатой позиции динамовцами Балашихи, спустя два дня – с «Динамо» из Санкт-Петербурга (семнадцатое место).