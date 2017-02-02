Уникальный для Рязанской области хоккейный матч решено провести во Дворце спорта «Олимпийский»

Завтра, 2 февраля, в Рязани, во Дворце спорта «Олимпийский», состоится поединок, приуроченный к 50-летию капитана команды «Автоимпорт», регионального представителя Ночной хоккейной лиги в Рязанской области Олега Смирнова. В состав команды «Сборная НХЛ Рязанской области» вошли вратари Владимир Бобиков и Аркадий Гребеньков, защитники Дмитрий Андреев, Вячеслав Лончаков, Валерий Беляев, Анатолий Максимов, Василий Кладов и Олег Гаврик, нападающие Олег Кондрашов, Роман Тиняков, Эдуард Марков, Олег Котиков, Сергей Агейков, Эдуард Султанаев, Валерий Питенин, Евгений Карякин, Игорь Власов и Георгий Агеев. Им будет противостоять «Команда друзей Олега Смирнова» – в его составе на лед выйдут ветераны рязанского хоккея, а также представители политики и бизнеса – голкиперы Роман Годес и Сергей Шеколенко, защитники Вадим Бращин, Андрей Кладов, Сергей Сапунов, Владимир Соколов и Вячеслав Морозов, форварды Анатолий Лушин, Дмитрий Малахов, Юрий Токмаков, Олег Смирнов, Алексей Самохин, Олег Курин, Олег Барсуков, Сергей Маслов, Геннадий Лескин, Игорь Смирнов и Максим Максимкин.

Начнется хоккейный праздник в 18 часов 45 минут. Вход для болельщиков – свободный.