В Рязани начали работу Штабы по подготовке ко Всемирному фестивалю молодежи и студентов
Любой желающий может обратиться в Штаб и получить интересующую его информацию о фестивале, подать заявку на участие в нем, внести собственные идеи и предложения о проведении акций в поддержку фестиваля в Рязанской области, сообщает сайт министерства молодежной политики, физической культуры и спорта региона.
Штаб в Библиотеке имени Горького (Ленина, 52):
Время работы: 11.00 – 18.00
Тел.: 77-81-55
Штаб в Доме общественных организаций (Первомайский пр., 17):
Время работы: 09.00 – 17.00
Тел.: 25-47-80
02 февраля 2017