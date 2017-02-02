В Рязани начали работу Штабы по подготовке ко Всемирному фестивалю молодежи и студентов

Они располагаются в Центре молодежных инноваций Библиотеки имени Горького и в Доме общественных организаций

Любой желающий может обратиться в Штаб и получить интересующую его информацию о фестивале, подать заявку на участие в нем, внести собственные идеи и предложения о проведении акций в поддержку фестиваля в Рязанской области, сообщает сайт министерства молодежной политики, физической культуры и спорта региона.

Штаб в Библиотеке имени Горького (Ленина, 52):

Время работы: 11.00 – 18.00

Тел.: 77-81-55

Штаб в Доме общественных организаций (Первомайский пр., 17):

Время работы: 09.00 – 17.00

Тел.: 25-47-80