За кражу и грабеж ответит житель Рязанской области

По информации сайта УМВД России по области, в полицию обратился 78-летний житель Михайловского района, который сообщил, что ночью к нему в дом проник неизвестный мужчина. Выяснилось, что пожилой человек проснулся от шума и спросил, кто забрался к нему в жилище. В ответ злоумышленник начал избивать пенсионера, а затем обшарил комнаты и похитил 10 тысяч рублей. Завладев деньгами, злоумышленник скрылся тем же способом, как и вошел – через разбитое окно. Лица грабителя пострадавший не разглядел.

Полицейские опросили местных жителей, и те сообщили, что один из сельчан внезапно стал отдавать долги. 29-летний мужчина ранее был неоднократно судим, злоупотреблял спиртным и перебивался небольшими случайными заработками. Разыскали мужчину. При досмотре у него обнаружили ноутбук и игровую приставку. Выяснилось, что злоумышленник ограбил дом 42-летнего местного жителя и шел продавать похищенную электронику. Злоумышленника задержали. Похищенное изъяли.

Возбуждены уголовные дела по ч.3 ст.158 УК РФ (Кража) и ч.2 ст.161 УК РФ (Грабеж).