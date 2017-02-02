Рязанских журналистов приглашают к участию в VI Всероссийском конкурсе «Предпринимательство в России: история, проблемы, успехи»
На конкурс принимаются материалы, размещенные в СМИ со 2 июня 2016 года до 1 мая 2017 года.
Главная задача конкурса — привлечение внимания средств массовой информации к тематике предпринимательства и инвестиционному климату в Российской Федерации, успехам представителей бизнеса, выявление интересных актуальных журналистских работ по этой теме.
Номинации конкурса:
Материал о предпринимательстве в эфире телекомпании
Материал о предпринимательстве в радиоэфире
Материал о предпринимательстве или инвестиционном климате в России в печатном издании, интернет-СМИ, на сайте информационного агентства или в блогосфере
Иллюстрация к теме предпринимательства или инвестиционного климата
Материал на тему кадрового обеспечения инвестиционных проектов в регионах
Награды победителям:
1 место – 120 тысяч рублей
2 место – 60 тысяч рублей
3 место – 36 тысяч рублей
Все подробности – по ссылке: http://asi.ru/forsmi/#konkurs
Прямая ссылка на форму подачи заявок здесь http://asi.ru/konkurs/smi/2017/form.php
02 февраля 2017