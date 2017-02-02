Рязанских журналистов приглашают к участию в VI Всероссийском конкурсе «Предпринимательство в России: история, проблемы, успехи»

Прием заявок на этот конкурс вновь начинает Агентство стратегических инициатив

На конкурс принимаются материалы, размещенные в СМИ со 2 июня 2016 года до 1 мая 2017 года.

Главная задача конкурса — привлечение внимания средств массовой информации к тематике предпринимательства и инвестиционному климату в Российской Федерации, успехам представителей бизнеса, выявление интересных актуальных журналистских работ по этой теме.

Номинации конкурса:

Материал о предпринимательстве в эфире телекомпании

Материал о предпринимательстве в радиоэфире

Материал о предпринимательстве или инвестиционном климате в России в печатном издании, интернет-СМИ, на сайте информационного агентства или в блогосфере

Иллюстрация к теме предпринимательства или инвестиционного климата

Материал на тему кадрового обеспечения инвестиционных проектов в регионах

Награды победителям:

1 место – 120 тысяч рублей

2 место – 60 тысяч рублей

3 место – 36 тысяч рублей

Все подробности – по ссылке: http://asi.ru/forsmi/#konkurs

Прямая ссылка на форму подачи заявок здесь http://asi.ru/konkurs/smi/2017/form.php