Студенты-стоматологи Рязанского медуниверситета провели мастер-классы

Подведены итоги осеннего семестра Международной детской образовательной программы «Ослепительная улыбка на всю жизнь», проводимой при поддержке ВОЗ

Волонтеры, студенты стоматологического факультета РГМУ им. И.П. Павлова, проводили в образовательных и лечебных учреждениях Рязани уроки по уходу за полостью рта и профилактике кариеса зубов.

Волонтеры провели уроки гигиены в областной детской клинической больнице им. Н.В. Дмитриевой, православной гимназии во имя святителя Василия Рязанского, школе №39, Православном детском саду «Василек», сообщает сайт вуза.

Под руководством регионального представителя Российской ассоциации студентов - стоматологов Евгении Митиной волонтеры рассказывали детям дошкольного и младшего школьного возраста о необходимости ухода за полостью рта, важности использования предметов и средств гигиены, о том, как различные продукты влияют на состояния зубов.

В конце занятия каждый ученик получил Диплом настоящего зубного защитника и набор по уходу за полостью рта. Реализация программы продолжится в 2017 году.