В Рязани начали принимать заявления родителей о зачислении детей в первые классы школ на новый учебный год

Прием заявлений стартовал сегодня с 9.00, сообщает сайт администрации города. Прием ведется как через Единый портал государственных и муниципальных услуг, так и непосредственно в муниципальных общеобразовательных учреждениях города.

Важно понимать, что заявления, поданные через портал госуслуг до 1 февраля, не рассматриваются, и родителям необходимо подать заявление повторно.

Подробные инструкции для самостоятельной подачи соответствующего заявления через единый портал госуслуг размещены на сайтах всех школ Рязани, консультацию о порядке зачисления можно получить у специалистов управления образования и молодежной политики по телефону 25-64-72.

Приказ о зачислении издается в течение 7 дней после того, как родитель предоставит непосредственно в школу полный пакет документов. До 1 июля 2017 года зачисляются в первый класс дети, зарегистрированные на закрепленной за школой территории. После этого при наличии в учреждении вакантных мест и с учетом льгот зачисляются дети, зарегистрированные по адресам, не закрепленным за школой. Актуальные сведения о наличии свободных мест и их количестве к этому времени будет размещена на информационных стендах и официальных сайтах школ.