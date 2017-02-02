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01.02.2017
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Культура
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Социально-культурный центр города Рыбное Рязанской области вошел в программу «Местный дом культуры»

Автор фото: Анна Добролежа | Социально-культурный центр города Рыбное Рязанской области вошел в программу «Местный дом культуры»
Фото: Анна Добролежа.

В рамках рабочей поездки в Рыбновский район депутат Государственной Думы РФ от Рязанской области Елена Митина посетила социально-культурный центр (СКЦ) города Рыбного. В 2017 году он будет отремонтирован в числе шести учреждений культуры, вошедших в план проекта Единой России» «Местный дом культуры». Инициатива партии получила федеральное финансирование. Рязанской области на реализацию проекта было выделено около 27 млн. рублей.

Елена Митина вместе с рязанскими журналистами осмотрела СКЦ города Рыбного. В том, что здание было обоснованно включено в проект по ремонту, ни у кого не осталось сомнения.

Клуб был построен в 1956 году для железнодорожников. За 60 лет существования клуба в нем ни разу не был проведен капитальный ремонт. Крыша была отремонтирована на средства муниципалитета только в прошлом году. Деревянное покрытие сцены износилось.

По словам директора СКЦ Натальи Малковой, ремонта требует каждое помещение. Также необходимо привести в надлежащий вид фасад здания. В планах администрации центра строительство парковки и уличных тренажеров. Несмотря на открытие в Рыбном физкультурно-спортивного комплекса «Звезда», кружки, объединения и спортивные секции социально-культурного центра пользуются большой популярностью у местных жителей. 500 человек входят в составы клубных формирований и любительских объединений. Найти увлечение по вкусу в СКЦ могут люди всех возрастов и интересов. В кружках центра занимаются и дети с ограниченными возможностями здоровья: для их передвижения помещение оборудовано откидными пандусами.

– Проект «Местный дом культуры» запланирован на три года. В список учреждений, которые первые будут отремонтированы в рамках проекта, мы постарались включить клубы, которые работают с большим количеством населения. СКЦ города Рыбного – пример такого учреждение, – говорит Елена Митина.

Депутат встретилась с жителями города Рыбное. Во встрече приняли участие заместитель председателя областной Думы Михаил Кривцов и глава райадминистрации Владимир Зюба. Все работы проекта «Местный дом культуры» будут проводиться в непосредственном взаимодействии с населением. Для реализации его задач на местах будут созданы общественные Советы. Елена Митина призвала родителей воспитанников СКЦ, молодежь и людей старшего поколения, которые занимаются в центре, а также активных жителей города вносить свои предложения по ходу ремонта и контролировать процесс его выполнения, чтобы использовать бюджетные средства с наибольшей пользой.

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