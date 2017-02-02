Государственный архив Рязанской области открыл новый читальный зал

Помещение на 45 посадочных мест расположено в здании на Московском шоссе, стр. 6

Старый зал на ул. Лермонтова, 9 принимает до 27 посетителей и не вмещает всех желающих ознакомиться с историческими и техническими документами.

Начальник главного архивного Управления области Александра Перехватова рассказывает:

- Новое помещение, оборудованное для работы с архивными данными, будет открыто для всех желающих, в частности, ученых и студентов. Кроме того, в читальном зале на Московском шоссе жители области смогут получить информацию из архивов БТИ для приватизации и оценки жилья и других операций. Продолжается и работа по рассекречиванию архивов партийных органов области.

На открытие читального зала приехал заместитель председателя правительства области Алексей Тюменев. Он поздравил сотрудников архива с важным событием и отметил, что такое количество залов для изучения архивов есть не в каждом регионе. Также Алексей Владимирович отметил важность открытия нового конференц-зала архива, где можно будет проводить семинары, конференции и другие региональные мероприятия.