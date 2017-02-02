443 жителя Рязанской области получат золотые знаки Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»

Сайт правительства области сообщает, что за успешное выполнение испытаний по итогам тестирования с октября 2016 года по январь 2017 года золотые знаки «ГТО» получат в общей сложности более 41 тысячи российских граждан, в том числе 443 рязанца. Приказ о награждении был подписан накануне министром спорта России Павлом Колобковым.

В Рязанской области создана современная спортивная база, которая позволяет населению сдавать ГТО. На данный момент 3583 рязанца выполнили нормативы комплекса на знаки отличия, из них 1374 – на золотые.