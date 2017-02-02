В Рязани женщина-индивидуальный предприниматель недоплатила около миллиона рублей налогов

Возбуждено уголовное дело

Как сообщает сайт следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по области, по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 198 УК РФ (уклонение от уплаты налогов и сборов с физического лица) возбуждено уголовное дело в отношении жительницы областного центра.

По данным следствия, в прошлом году в Рязани индивидуальный предприниматель не включила в налоговые декларации сведения о доходе от сдачи в аренду оборудования и уклонилась от уплаты НДС и НДФЛ на сумму около миллиона рублей.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов региональных управления ФНС России и МВД России.