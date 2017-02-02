Новым ректором Рязанского госуниверситета стал Андрей Минаев

1 февраля в Рязанском государственном университете имени С.А. Есенина прошли выборы ректора. Протокол заседания счетной комиссии озвучила руководитель пресс-службы РГУ Дарья Стерлигова.

На должность ректора РГУ претендовали трое кандидатов, утвержденных Аттестационной комиссией Минобрнауки России: исполняющий обязанности руководителя вуза, кандидат экономических наук, доцент Алексей Зимин, декан факультета истории и международных отношений вуза, доктор исторических наук, доцент Андрей Минаев и проректор по комплексному мониторингу деятельности, лицензированию и аккредитации вуза, кандидат исторических наук, доцент Василий Страхов.

Выборы ректора проходили путем тайного голосования на конференции трудового коллектива вуза. Участие в конференции приняли 114 человек. В результате более 50% голосов набрал Андрей Иванович Минаев.

Фото с сайта РГУ имени С.А. Есенина