Случай в больнице по-театральному

Премьера нового спектакля по пьесе Рэя Куни состоялась в областном театре драмы

Предпремьерное интервью с режиссером спектакля «Клинический случай» Олегом Пичуриным, которое было опубликовано в нашей газете 25 января, называлось «Смехотерапия для зрителей». Такой постановка и оказалась – остроумной, веселой панацеей, рекомендуемой к приему после напряженного рабочего дня.

Комедию, которая заставляет хохотать каждые две минуты, нечасто встретишь в театре или в кино. А вот спектакль «Клинический случай» обладает большой плотностью юмора, причем непошлого и актуального. Постановка – третья работа в качестве режиссера актера театра, заслуженного артиста России Олега Пичурина. Многолетний опыт игры в комедиях, отличное знание сильных сторон артистов театра, с которыми он работает бок о бок, помогли Пичурину сделать по-настоящему смешной и захватывающий спектакль. В постановке занято 14 актеров театра. Среди них ветеран сцены, заслуженный артист России Леонид Митник, который исполняет роль главного врача больницы сэра Уильяма Нельсона.

Спектакль рассказывает о случае, который произошел с сотрудником лондонской клиники доктором Мортимером (Валерий Рыжков). Предстоящее выступление на ежегодной конференции неврологов может привести Мортимера к посту главного врача. Однако именно в этот момент в его жизнь врывается сын (Арсений Кудря), о существовании которого он не знал.

Ситуация на сцене ежеминутно меняется: новые обстоятельства поворачивают сюжет в неожиданные стороны. Зрителю в лучших традициях жанра комедии положений не остается время на скуку и даже на зевок в сторону.

– Я очень люблю произведения Рэя Куни, поэтому с удовольствием пришла на спектакль, – говорит заядлый театрал Ирина Лысенко. – Самый главный критерий качественной постановки для меня – это актерское мастерство. Труппой областного театра я осталась довольна. Актеры не переигрывали, исполнили свои роли точно и с куражом. Особенно было интересно наблюдать, как Валерий Рыжков (Мортимер), Юрий Борисов (Бонни) и Андрей Блажилин (Майкл Конноли) перевоплощались на сцене. По ходу спектакля актерам пришлось не раз сменить образ.