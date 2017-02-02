Областная общественно-политическая газета
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02 февраля 2017 года
№18 (5305)
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02.02.2017
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№18 (5305) |
Четвёртая полоса
Культура
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А у нас в Рязани… джаз

Живая ветка мирового культурного древа
А у нас в Рязани… джаз

Музыкальная общественность 25 января отмечала день рождения рязанского джаза. На небольшой сцене «Фонтана» было не протолкнуться.

Человеку непосвященному, возможно, покажется странным сочетание «рязанский джаз», это как американская балалайка. Но это только для тех, кто плохо ориентируется в рязанском джазовом пантеоне.

До 80-х годов джаз в Рязани живьем не играли, только слушали по радио (не местному) и смотрели по телевизору. В 50 – 60-х рязанские музыкальные институтские ансамбли джаз поигрывали, но их участники рисковали расстаться со статусом студентов по идеологическим соображениям руководства. К счастью, все меняется. Сегодня в Рязани играют джаз на постоянной профессиональной основе не только заезжие музыканты.

Кто принес на рязанскую землю джаз, теперь уже всем известно, это Александр Семячкин – саксофонист, аранжировщик, композитор. Небольшой подмосковный городок Воскресенск, родина А. Семячкина, – джазовый побратим Рязани. «Маэстро джаз» – это название коллектива, придуманного когда-то Семячкиным. Сейчас им руководит народный артист России гитарист Алексей Кузнецов. От Воскресенска до Москвы – рукой подать. По этой причине «Маэстро джаз» – это бренд, под которым выступают «братья по джазу» из разных мест, а слова Алексея Кузнецова «хорошо, когда в джазовом квартете к семидесяти годам приходит понимание, как достигнуть понимания» цитируются музыкантами как абсолютная истина. Александру Семячкину сегодня 69. «Еще немного, еще чуть-чуть», и будет достигнуто заветное понимание: как ни крути 69, а это творческая зрелость. То, что новый питерский биг бэнд Семячкина обречен на «достижение понимания», – это факт. Северная столица уже девять лет как приняла джазмэна, не отказав во взаимной любви. Но в Рязани все-таки теплее, и свой день рождения Александр Семячкин по старой артистической традиции встретил на рязанской музыкальной сцене со старыми друзьями и партнерами.

А витиеватые ходы рязанской джазовой истории проходят и через репетиторий радиотехнического института-академии-университета, через джазовые фестивали 90-х клуба «Арт-Х», через арт-галерею «На старом перекрестке», а теперь прочно утверждаются в кафе «Фонтан» и на прилегающих к нему концертно-закулисных территориях Муниципального культурного центра.

Если размотать тот заветный клубочек, который когда-то бросил на рязанскую землю Александр Семячкин, то он укажет на всех, кто причастен к такому непростому явлению, как рязанский джаз. Элла Хрусталева представляет вокальную ветку рязанского джаза. На своем первом концерте она солировала в группе А. Семячкина, была солисткой группы Feelin`s. Сегодня ее квинтет «Мама-jazz» – явление яркое и притягательное. Элла, как педагог по вокалу, ведет целый класс подающих надежды юных талантов. Солистки группы Feelin`s Ольга Старостенко и Оксана Алешина – выпускницы Рязанского музыкального колледжа имени Григория и Александра Пироговых. Без их обаятельного участия мужская составляющая концертных программ проигрывает в расчете на полную победу над публикой.

Лидер рязанского джаза Геннадий Филин – автор и вдохновитель проектов «Музыка, объединяющая мир», «Есенин-джаз», моно-проекта «Путешествия в параллельные измерения». Рязанский джаз перешагнул границы не только Рязанской области, но и России. Где только не ступала нога рязанских джазовых музыкантов – Европа, Америка, Китай. Концертные залы – хорошие и… разные: от сельского клуба, куда без лошади и телеги не доехать, и Светлановский зал Международного дома музыки. Партнерами по сцене вместе с группой Feelin`s были джазовые мировые звезды: Валерий Пономарев (США), Билл Эванс (США), Франк Ваганэ (Бельгия), Стэффорд Хантер (США), Игорь Бутман (Россия), Майя Азусена (США), Борис Саволделли (Италия).

Феномен рязанского джаза до конца не раскрыт, музыкально-генетические скрещивания продолжаются. В Рязани растет джаз – живая ветка мирового культурного дерева.

Ирина Нестерова
Фото из архива Рязанского джаз-клуба

Статья опубликована в номере 18 (5305) от 02 февраля 2017 года
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Миллионы – на развитие
Регион получит 52,5 миллиона рублей на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса
Инициатива приветствуется
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На «отлично»
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Сначала безопасность, а уже потом – доход
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