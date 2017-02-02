Искусство «наивное» и не очень

ждет зрителей на выставке работ рязанских художников-любителей

В нынешнем году Рязанская область отмечает 80-летие своего образования. В связи с этой датой Рязанский областной научно-методический центр народного творчества организует в своих залах 19 выставок, которые пройдут в течение всего года и представят работы самодеятельных художников, фотохудожников и мастеров декоративно-прикладного искусства. Первая областная выставка из этого цикла – «Творчество художников-любителей Рязанской области» (живопись, графика) будет открыта в пятницу, 3 февраля, в 12 часов.

Любительское творчество свершается, как правило, в свободное от обязательной работы время, и человек отдается этому занятию не ради хлеба насущного, а по требованию, велению души. При том, что для многих счастливчиков и работа в радость, далеко не каждый из нас способен в свое свободное время духовно обогащаться.

В 2010 году сотрудники центра поставили своей целью выяснить, сколько у нас людей, претендующих на звание художника-самородка. Стали считать, и оказалось: более двух с половиной тысяч. Казалось бы, немало. Но, может быть, их еще больше? Ведь, как выяснилось, если в Сараевском, Ухоловском, Шиловском и некоторых других районах увлеченных художеством сельчан насчитывается где сотня, а где и значительно больше, то есть муниципальные образования, где и десятка художников-любителей не числится. Неужели здесь такая бедная, неурожайная на таланты земля?

Заведующая отделом центра Светлана Кудряшова считает, что народное творчество проявляет себя активнее в тех местах, где ему уделяется постоянное, систематическое внимание. Должна быть налажена и система сбора и обработки информации о художнике-любителе, для чего необходимо встречаться с ним, приглашать его на различные встречи, выставки. Только в этом случае можно увидеть, насколько стабильно он занимается творчеством, имеет ли свое направление и свои особенности. Не всякого, кто сам себя причисляет к художникам, можно считать таковым.

Надо еще учитывать, что речь очень часто идет о людях из глубинки, к тому же – пожилых. Многим из них заниматься творчеством раньше было недосуг. Потом ушел человек на «заслуженный отдых», почувствовал вокруг себя как бы пустоту, и потянулась рука к тому, что раньше казалось нестоящим и несерьезным. И вот теперь, как говорится в песне о летчиках, «душа поет и просится сердце в полет».

Какие открытия готовит нам, зрителям, предстоящая выставка художников-любителей?

В ответ на этот вопрос слышу, например, о Владимире Владимировиче Елманове, художнике из села Дегтяное Ряжского района. Знали о нем больше как о скульпторе, но привез свои работы для выставки и открылся как настоящий классический наивный живописец. Человек с юмором, он не обижается на определение «наивный», зная, как много талантливых художников подходят под него.

Первый раз выставит на всеобщее обозрение свои работы художник-любитель из Листвянки, 78-летний Юрий Петрович Кривоносов. Человек без всякого художественного образования, он представит замечательную по исполнению книжную графику на тему «Мой друг Диоген». Философией и образом жизни этого древнегреческого мыслителя он увлечен чрезвычайно.

При мне принес в центр на выставку свою абстрактную живопись преподаватель экономики Сергей Анатольевич Майборода. В разговоре со мной отметил, с какой внимательностью, бережностью относятся сотрудники центра к желанию художников-любителей показать свои работы, как всячески помогают им.

Понятно, что для самих художников день 3 февраля станет очень волнующим. Любое проявление внимания к работам, любое замечание будет восприниматься как очень значительное. И нам, зрителям, как можно понять из вышесказанного, будет что посмотреть.