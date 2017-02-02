Областная общественно-политическая газета
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02.02.2017
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№18 (5305) |
Четвёртая полоса
Культура
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По следам рязано-окских финнов

Во Дворце Олега работает выставка предметов, найденных в некрополях
По следам рязано-окских финнов

Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник впервые в рамках отдельной экспозиции представил часть своей коллекции погребального инвентаря из нескольких некрополей. Некоторые артефакты из этой коллекции рязанцы могли видеть на выставке в 2007 году, которую музей-заповедник проводил совместно с институтом археологии РАН.

Финно-угорская культура существовала на территории Рязанского Поочья в V-VII веках. Первые могильники рязано-окского типа были открыты в конце XIX века. С этого момента ученые и занялись их исследованием. В настоящее время известно около 40 таких погребальных памятников, в которых изучено более трех тысяч погребений. Об этом рассказал заведующий отделом археологии РИАМЗ Дмитрий Иванов.

– К сожалению, небольшое пространство выставочного зала не позволило нам показать коллекцию целиком. Под стеклом витрины выставлены наиболее интересные вещи, которые ярко характеризуют культуру рязано-окских могильников, – говорит Дмитрий Иванов. – Большая часть вещей представлена в единственном экземпляре. Внешне изделия похожи, но не копируют друг друга, поскольку модели, по которым они изготавливались, не сохранялись. Мастерам приходилось каждый раз заново делать тот или иной предмет.

Этнокультурные особенности рязано-окских финнов передает женский костюм. Он включал в себя несколько слоев одежды и большое количество металлических украшений, вес которых в некоторых погребениях исчисляется килограммами. На выставке можно увидеть бусы, подвески, браслеты, ажурные застежки, нагрудные бляхи, налобные венчики, найденные в женских захоронениях. Кстати, в конце XIX века многие крестьяне, обнаруживая такие погребения, нередко вывозили оттуда цветной металл и сдавали ювелирам.

Комплекты мужского погребального инвентаря рязано-окских финнов свидетельствуют о воинском характере культуры: наконечники копий, мечи, детали конского снаряжения, поясные уборы, пряжки… Мужской костюм был более интернационален по своей сути, чем женский. В его состав входили плащи-накидки. Яркой деталью были крестовидные фибулы. Их находили по одному экземпляру в комплексах с большим количеством инвентаря. Возможно, они символизировали особый социальный статус погребенного. Мужская одежда подпоясывалась. Об этом свидетельствуют остатки кожаных ремней, часто украшенных бронзовыми накладками.

Выставка «Культура рязано-окских могильников» будет работать до середины мая. Затем экспозиция отправится в Азов.

Статья опубликована в номере 18 (5305) от 02 февраля 2017 года
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